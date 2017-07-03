Fiat 500 признали произведением искусства

Музей современного искусства в Нью-Йорке объявил о включении в свою коллекцию оригинального хэтчбека Fiat 500. Об этом было объявлено в день 60-летия модели — 4 июля 1957 года в Турине были впервые представлены первые экземпляры этого автомобиля.





В распоряжении музея окажется модификация 500 F, одна из самых популярных и успешных в истории модели, которая выпускалась с 1965 по 1972 год. Экземпляр, который будут выставлять в Нью-Йорке, окрашен в бежевый цвет, имеет мягкую крышу и оригинальные диски с металлическими колпаками.

Также в коллекции музея современного искусства есть автомобили Cisitalia 202 GT 1946 года, Willys-Overland Jeep (1952), Volkswagen Beetle (1959), Jaguar E-Type Roadster (1963), Ferrari 641/2 Grand Prix Racer (1990) и Smart (1998 года).















В конце июня «Фиат» подготовил к юбилею «пятисотого» специальную модификацию современного Cinquecento, выполненную в стилистике классических машин. Такие автомобили получили 16-дюймовые стальные колесные диски с хромированными колпаками и точно такие же шильдики с названием марки, которые использовались в 1950-х.