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Viber рассказал о предпочтениях белорусских пользователей мессенджера

04.07.2017 17:19 — Разное | Tut.by  
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По просьбе 42.TUT.BY популярный мессенджер Viber поделился статистикой использования программы в Беларуси.


Фото: Марина Хомич / facebook.com

Число новых пользователей Viber в Беларуси за первый квартал 2017 года выросло на 10% по сравнению с приростом в первом квартале 2016. А всего в Беларуси на данный момент почти 5,5 миллионов пользователей программы.

В первой половине 2017 года белорусы отправили друг другу значительно больше сообщений и стикеров. С января по май 2017 года количество отправленных сообщений выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Также за первое полугодие 2017 года белорусы отправили на 19,5% больше стикеров, чем за первые шесть месяцев 2016.

В декабре 2016 года пользователям Viber по всему миру стала доступна функция отправки коротких видеосообщений, которая сразу стали популярным форматом в Беларуси — с начала года было отправлено почти 3 миллиона таких сообщений.


Большая часть пользователей Viber сосредоточена в Минске: из столицы в Viber заходит 59% пользователей с белорусскими номерами. Второе и третье места занимают Витебск и Могилев: 9% и 7% пользователей мессенджера соответственно подключаются к Viber из этих городов.

Пик активности в приложении в Беларуси приходится на 20.00 — 22.59 по минскому времени. Большинство белорусских пользователей Viber предпочитают Android — 84%, еще 12% заходят в Viber с iOS. На десктоп-версию Viber приходится 8% подключений пользователей из Беларуси. При этом один пользователь может заходить в свой аккаунт с нескольких устройств, например, с iPhone, Android-планшета и стационарного компьютера.

В компании напомнили, что с 28 июня белорусские пользователи Viber получили возможность использовать дополнения для чатов. Среди доступных сервисов в диалоговом окне — Booking, YouTube, Getty Images и Giphy. Теперь, чтобы выбрать отель или посмотреть клип, необязательно переключаться между приложениями — всё можно сделать напрямую в Viber.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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