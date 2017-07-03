В Сирии новейшие танки впервые отстрелялись управляемыми ракетами

Сирийская правительственная армия впервые применила управляемые ракеты «Рефлекс-М», стрельбу которыми вели танки Т-72Б3. Ранее в регионе бронетехника использовала только обычные боеприпасы, сообщает Defense.ru.

Момент применения управляемых ракет попал на кадры пятиминутного видеоролика. Пуск ракеты можно наблюдать с 1:34 по 1:42. Ракеты «Рефлекс-М» оснащаются тандемными боевыми частями и способны бороться со многими современными боевыми танками.

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Существует вариант ракеты с термобарической боевой частью, предназначенной для уничтожения инженерных сооружений и легкобронированной техники. Дальность пуска ракеты составляет около пяти километров в то время как огонь из танковой пушки может эффективно вестись на дальность до трех километров.

Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем.

Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.