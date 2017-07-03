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Скардино, Домрачева, Кушнир и Герасименя приняли участие в акции помощи детям с аутизмом

04.07.2017 17:36 — Разное | Tut.by  
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3 июля в минском парке имени Янки Купалы прошла благотворительная акция и был запущен благотворительный онлайн-аукцион в поддержку организации «Дети. Аутизм. Родители», сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.


Фото: Белорусская федерация биатлона

Свои лоты на сайте ay.by выставили биатлонистки Надежда Скардино (олимпийский стартовый номер и тренировочные лыжи), Дарья Домрачева (комбинезон для тренировок и полоска сезона 2016/2017), пловчиха Александра Герасименя (лопаточки, очки, колобашки и шапочки для плавания) и фристайлист Антон Кушнир (стартовые номера, новые лыжи, тренировочный гидрокостюм и костюм, в котором спортсмен выиграл большой и малый Хрустальные глобусы в 2010 году).

Чтобы собрать средства в поддержку благотворительного фонда, в парке имени Янки Купалы собрались белорусские ремесленники, а также родители детей с аутизмом, которые представили гостям изделия, изготовленные собственными руками. Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах по созданию хенд-мейд вещей и активных играх для детей и взрослых.

Кроме того, во время акции в парке можно было купить вещи из интернет-магазина Дарьи Домрачевой shop.DaryaDomracheva.by. Часть средств от их продажи также будет направлена в пользу благотворительного проекта. Специально для акции биатлонистка Надежда Скардино приготовила сувениры с символикой биатлона и брелоки в виде вязаных сердечек, которые изготовила сама.


Надежда Скардино. Фото: Белорусская федерация биатлона

— Я очень рада, что так много людей пришло и поддержало акцию. Надеюсь, что сейчас люди узнают об организации «Дети. Аутизм. Родители.», и появятся спонсоры, которые захотят помочь ей. Я с удовольствием снова приму участие в подобной акции, если будет такая возможность! — сказала Надежда Скардино.

Благотворительный аукцион на сайте ay.by продлится до 3 августа.

 
 
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3 июля в минском парке имени Янки Купалы прошла благотворительная акция и был запущен благотворительный онлайн-аукцион в поддержку организации "Дети. Аутизм....

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