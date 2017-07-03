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Скардино, Домрачева, Кушнир и Герасименя приняли участие в акции помощи детям с аутизмом
3 июля в минском парке имени Янки Купалы прошла благотворительная акция и был запущен благотворительный онлайн-аукцион в поддержку организации «Дети. Аутизм. Родители», сообщает
Свои лоты на сайте ay.by выставили биатлонистки Надежда Скардино (олимпийский стартовый номер и тренировочные лыжи), Дарья Домрачева (комбинезон для тренировок и полоска сезона 2016/2017), пловчиха Александра Герасименя (лопаточки, очки, колобашки и шапочки для плавания) и фристайлист Антон Кушнир (стартовые номера, новые лыжи, тренировочный гидрокостюм и костюм, в котором спортсмен выиграл большой и малый Хрустальные глобусы в 2010 году).
Чтобы собрать средства в поддержку благотворительного фонда, в парке имени Янки Купалы собрались белорусские ремесленники, а также родители детей с аутизмом, которые представили гостям изделия, изготовленные собственными руками. Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классах по созданию хенд-мейд вещей и активных играх для детей и взрослых.
Кроме того, во время акции в парке можно было купить вещи из интернет-магазина Дарьи Домрачевой
— Я очень рада, что так много людей пришло и поддержало акцию. Надеюсь, что сейчас люди узнают об организации «Дети. Аутизм. Родители.», и появятся спонсоры, которые захотят помочь ей. Я с удовольствием снова приму участие в подобной акции, если будет такая возможность! — сказала Надежда Скардино.
Благотворительный аукцион на сайте ay.by продлится до 3 августа.
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3 июля в минском парке имени Янки Купалы прошла благотворительная акция и был запущен благотворительный онлайн-аукцион в поддержку организации "Дети. Аутизм....
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