Как выбрать котел на твердом топливе?



При выборе котельного оборудования, предназначенного для устройства автономного отопления дома, первоочередной задачей становится выбор наиболее подходящего в конкретных условиях вида топлива. Существуют газовые, электрические и твердотопливные котлы .

Естественно, что если существует возможность подключения к газовой магистрали, то остальные варианты не рассматриваются. Если же провести в дом газ невозможно, а для использования электроэнергии семейного бюджета недостаточно, то остается единственный выход – приобретение котла, работающего на твердом топливе.

Котлы твердотопливные – выгодная ли замена других видов котельных установок?





Современные производители предлагают потребителям твердотопливное котельное оборудование, способное работать практически на любом виде твердого топлива. Это позволяет выбрать для создания автономного отопления в частных домах более удобный из видов топлива.

Если владелец дома живет в регионе, где нет проблем с дровами, он может приобрести котел, использующий для нагрева древесину в любых ее видах: от обычных дров до пеллет, изготовляемых из древесных отходов. Стоимость такого отопления будет во много раз меньше, чем при установке электрических котлов, а в некоторых случаях даже дешевле обогрева дома газом.

Иногда оптимально использование для отопления угля, способного при сжигании обеспечить максимальную мощность работы твердотопливного котла. Если же выбрать для автономного отопления энергонезависимый котел на твердом топливе, то можно наслаждаться теплом в доме даже при перебоях в подаче электроэнергии.

Как работают твердотопливные котлы?





Принцип работы котлов на твердом топливе аналогичен работе обычной печи, имеющей встроенную емкость с водой. Данное оборудование при сжигании дров, или других видов твердого топлива, нагревает теплоноситель, имеющийся в емкости. В роли теплоносителя обычно выступает вода.

В отличие от печи, емкость в котле, с помощью выходящих из нее труб, подключается к отопительному контуру, предназначенного для обогрева помещений в доме. При нагреве теплоносителя он начинает циркулировать по отопительному контуру, отдавая полученное от сжигания топлива тепло.

Чаще всего подача топлива в твердотопливные агрегаты, устанавливаемых в частных домах, осуществляется вручную. В установках промышленного масштаба данный процесс автоматизирован. В промышленности твердотопливные установки, используемые в районах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, служат не только для выработки тепла, но и как утилизаторы отходов деревообработки.

Какие бывают твердотопливные котлы?





Котельные установки данного вида делятся на виды по материалу теплообменника. Изготовители предлагают котельные установки, выполненные из стали и чугуна. Кроме материала они имеют отличия и в конструкции. Стальной агрегат имеет систему охлаждения внутри, а вот в чугунном котле охлаждающая система устанавливается на подаче в него воды.

Далее котельные установки делятся на виды:

по назначению: одноконтурные агрегаты используются только для отопления, а двухконтурные еще и обеспечивают дом горячей водой;

по способу сгорания топлива: классические и газогенераторные, обладающие более высоким КПД;

по подаче воздуха: энергонезависимые, работающие на естественной тяге, и энергозависимые, снабженные специальным вентилятором;

по способу загрузки: ручной метод подачи топлива и автоматизированный.

Хотя большинство твёрдотопливных агрегатов могут работать на любом из видов твердого топлива, их также можно разделить по видам, поскольку есть установки, разработанные для конкретного топлива: угольные, пеллетные, для сжигания торфяных брикетов.

Правила установки твердотопливного котла





Для установки отопительного устройства на твердом топливе необходимо отдельное помещение, снабженное вентиляцией, обеспечивающей приток достаточного количества свежего воздуха. Отделка помещения должна быть выполнена из негорючих материалов. Поверхность пола в месте расположения котла должна быть прочной и негорючей.

Если в конструкции агрегата имеется теплообменник из чугуна, то необходимо выполнить бетонную стяжку. По существующим правилам весь пол должен быть выполнен из бетона, но в порядке исключения, можно использовать большой лист железа, закрепив его перед топкой котла. После подготовки помещения и установки агрегата, выполняется подсоединение к нему дымохода и туб, ведущих к отопительному контуру. Завершает установку испытание работы системы отопления.

Какой твердотопливной котел длительного горения купить?





Основным критерием выбора устройств длительного горения является время, в течении которого может работать агрегат без дополнительной закладки топлива. Производители предлагают солидный ассортимент агрегатов, оснащенных автоматикой, делающей работу устройства более надежной.

Однако при перебоях в подаче электроэнергии данные преимущества становятся несущественными. При равных параметрах устройств большинство потребителей, выбравших для отопления твердое топливо, предпочитают устанавливать энергонезависимые отопительные агрегаты. По этой причине большую популярность приобрели пиролизные котлы длительного горения марок «Траян» и «Stopuva» / «Стопува», способные работать на одной загрузке до 7 суток, в зависимости от его вида.

Потенциальные покупатели часто спрашивают, может ли взорваться котел, работающий на твердом топливе, и по каким причинам это возможно. Проблема чаще всего возникает у энергозависимых котлов в системах, где отсутствует естественная циркуляция теплоносителя в системе. Существует несколько способов предотвращения такой ситуации. Систему отопления, в которую входят твердотопливные котлы, необходимо монтировать с естественной циркуляцией.

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