Следствие выясняет, мог ли тепловоз избежать столкновения с "Волгой" /

Трагедия случилась днем в понедельник, 3 июля, в Слониме. Автомобиль ГАЗ 3110, за рулем которого находился 63-летний мужчина, выехал на "красный свет" на железнодорожный переезд, где попал под тепловоз в сцепке с 66-ю товарными вагонами.

Известно, что поезд протащил автомобиль около 300 метров прежде, чем смог остановиться. Водитель авто от полученных травм погиб на месте, его жена позже скончалась в больнице .

В машине также находилась случайная попутчица, попросившая семейную пару ее подвезти, она сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, Слонимским районным отделом СК возбуждено уголовное дело , сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"С участием экспертов осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы. Это позволило установить, что водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора", — отметил Шершеневич.

Машинист тепловоза подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось.

В момент ДТП машинист был трезв, в то время как физическое состояние водителя еще предстоит установить, отметил представитель СК.

В рамках дальнейшего расследования будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших, а также автотехнические для установления состояния автомобиля.

Кроме того следователям предстоит выяснить, была ли у машиниста тепловоза возможность избежать столкновения, сообщил представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича слушайте на радио Sputnik Беларусь.