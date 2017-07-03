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Белорусские баскетболистки начнут квалификацию ЧЕ-2019 матчем в Польше
Баскетболистки сборной Беларуси узнали соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда Натальи Трофимовой выступит в квалификационной группе «В» вместе с баскетболистками Польши, Турции и Эстонии. Стартовый матч белоруски проведут 11 ноября в гостях у полек, а 15 ноября примут на своей площадке эстонок.
Остальные отборочные поединки пройдут в 2018 году:
10 февраля
Беларусь — Турция,
14 февраля
Беларусь — Польша,
17 ноября Эстония — Беларусь,
21 ноября Турция — Беларусь.
Составы других отборочных групп:
«А» — Исландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Македония.
«С» — Венгрия, Литва, Россия, Албания.
«D» — Великобритания, Греция, Португалия, Израиль.
«Е» — Франция, Финляндия, Словения, Румыния.
«F» — Нидерланды, Испания, Украина, Болгария.
«G» — Швейцария, Германия, Чехия, Бельгия.
«H» — Швеция, Италия, Хорватия, Македония.
Путевки в финальную стадию женского Евробаскета-2019 получат победители квартетов, а также шесть лучших команд из занявших вторые места. Хозяйки финального турнира сборные Латвии и Сербии освобождены от отборочных соревнований.
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Баскетболистки сборной Беларуси узнали соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года.
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