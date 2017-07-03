Белорусские баскетболистки начнут квалификацию ЧЕ-2019 матчем в Польше

Баскетболистки сборной Беларуси узнали соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусская федерация баскетбола

Команда Натальи Трофимовой выступит в квалификационной группе «В» вместе с баскетболистками Польши, Турции и Эстонии. Стартовый матч белоруски проведут 11 ноября в гостях у полек, а 15 ноября примут на своей площадке эстонок.

Остальные отборочные поединки пройдут в 2018 году:

10 февраля

Беларусь — Турция,

14 февраля

Беларусь — Польша,

17 ноября Эстония — Беларусь,

21 ноября Турция — Беларусь.

Составы других отборочных групп:

«А» — Исландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Македония.

«С» — Венгрия, Литва, Россия, Албания.

«D» — Великобритания, Греция, Португалия, Израиль.

«Е» — Франция, Финляндия, Словения, Румыния.

«F» — Нидерланды, Испания, Украина, Болгария.

«G» — Швейцария, Германия, Чехия, Бельгия.

«H» — Швеция, Италия, Хорватия, Македония.





Путевки в финальную стадию женского Евробаскета-2019 получат победители квартетов, а также шесть лучших команд из занявших вторые места. Хозяйки финального турнира сборные Латвии и Сербии освобождены от отборочных соревнований.