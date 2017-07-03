ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские баскетболистки начнут квалификацию ЧЕ-2019 матчем в Польше

04.07.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболистки сборной Беларуси узнали соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

Команда Натальи Трофимовой выступит в квалификационной группе «В» вместе с баскетболистками Польши, Турции и Эстонии. Стартовый матч белоруски проведут 11 ноября в гостях у полек, а 15 ноября примут на своей площадке эстонок.

Остальные отборочные поединки пройдут в 2018 году:

10 февраля

Беларусь — Турция,

14 февраля

Беларусь — Польша,

17 ноября Эстония — Беларусь,

21 ноября Турция — Беларусь.

Составы других отборочных групп:

«А» — Исландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Македония.

«С» — Венгрия, Литва, Россия, Албания.

«D» — Великобритания, Греция, Португалия, Израиль.

«Е» — Франция, Финляндия, Словения, Румыния.

«F» — Нидерланды, Испания, Украина, Болгария.

«G» — Швейцария, Германия, Чехия, Бельгия.

«H» — Швеция, Италия, Хорватия, Македония.


Путевки в финальную стадию женского Евробаскета-2019 получат победители квартетов, а также шесть лучших команд из занявших вторые места. Хозяйки финального турнира сборные Латвии и Сербии освобождены от отборочных соревнований.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистки сборной Беларуси узнали соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать котел на твердом топливе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика