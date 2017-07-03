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17-летний брестчанин купил данные чужой банковской карты. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

04.07.2017 18:19 — Разное | Tut.by  
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Молодой человек из Бреста купил данные карточки иностранного банка и начал тратить с нее деньги. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


Фото: Reuters

Молодой житель Бреста 2000-го года рождения подозревается в том, что за плату в интернете приобрел данные чужой банковской карты. Карта была эмитирована одним из банков Сингапура и принадлежала физическому лицу.

Данные карты молодой человек продиктовал по телефону, чтобы расплатиться за гостиницу в Бресте, где он несколько дней «устраивал праздники».

Сейчас брестчанин находится в изоляторе временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 212 УК Беларуси («Хищение путем использования компьютерной техники»). Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Также представитель Следственного комитета рассказала о жительнице Калинковичей, которая в конце 2016 года начала замечать, что с ее карточки пропадают крупные суммы. Детализация счета показала покупки, которых она не совершала, женщина обратилась в милицию.

Оказалось, что ее банковской картой пользовался бывший муж ее дочери. До развода дочери женщина часто просила зятя оплатить ее картой коммунальные услуги, и тот запомнил данные.

После мужчина похитил более 4700 рублей, потратив их на интернет-шопинг, онлайн-игры и игровые автоматы. В ходе предварительного расследования он добровольно возместил весь причиненный ущерб. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 212 УК Беларуси и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Белорусам, которые пользуются картами, представитель Следственного комитета посоветовала проявлять элементарную внимательность, не передавать данные карты третьим лицам и не писать PIN-код на самой карте. Для интернет-операций лучше заводить отдельную карту или пользоваться функцией 3-D Secure.

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Теги: Брест
 
 
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Картой он расплатился за гостиницу в Бресте, где несколько дней "устраивал праздники".

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