ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал указ об адресных субсидиях на жилье

04.07.2017 18:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии. Президент Беларуси 4 июля подписал указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», сообщает пресс-служба главы государства.


Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом президента Беларуси от 6 января 2012 года № 13.

Дополнительно указом предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств.

При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
17-летний брестчанин купил данные чужой банковской карты. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика