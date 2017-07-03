В центре Минска пройдут две международные велогонки

7-8 июля в Минске вновь пройдут международные шоссейные велогонки Евротура UCI «Кубок Минска» и «Гран-при Минска».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Два предыдущих выпуска минских велогонок стали настоящим праздником для всех любителей велоспорта. Третье издание организаторы настроены провести на традиционно высоком уровне и с еще большим размахом и количеством сюрпризов.

«Велогонки «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» уже зарекомендовали себя, как соревнования высокого уровня. К нам с удовольствием приезжают команды со всего мира, - рассказал глава оргкомитета Алексей Иванов. – В нынешнем году ожидаем более двадцати команд из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Китая, Польши, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Казахстана, Финляндии. Многие из них уже являются постоянными участниками минских велогонок».

Зона старта-финиша велогонок будет располагаться на проспекте Победителей напротив ТРЦ «Галерея Минск».

- Мы не случайно поменяли место старта-финиша в этом году. Идея заключается в том, чтобы задействовать большой экран на фасаде торгового центра для прямой трансляции велогонок и позволить болельщикам в прямом эфире следить за событиями на дистанции, - поделился планами Алексей Иванов. – А вообще для зрителей у нас подготовлена обширная программа мероприятий, которые пройдут на площадке у Дворца спорта.

И действительно развлекательная программа, которая будет проходить параллельно с велогонками, впечатляет. Самые очаровательные велосипедистки Минска вновь схлестнутся в борьбе за звание «Веломисс-2017».

Выиграть отличные призы смогут участники велодрагрейсинга. Любителей экстрима команда «Минск-триал» приглашает на бесплатный мастер-класс, на котором их научат выполнять некоторые трюки. Для детей будет организована большая площадка с развлечениями, а также соревнованиями и мастер-классами по трюкам на беговелах.

На территории праздника также будет расположена большая зона ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги.

Три танцевальные площадки с мастер-классами по разным направлениям, большая зона фуд-кортов и модных украшений, спот для молодежи с красками холи, а также музыкальные выступления.

Не будет скучно и участникам велогонок. 7 июля в 11.00 стартует «Кубок Минска». Гонщиков ждут 176 км дистанции по тому же маршруту, что и в прошлом году – со стартом-финишем у ТРЦ «Галерея Минск» и пятью кругами вокруг Минского моря.

Традиционно захватывающим обещает быть и «Гран-при Минска», который пройдет 8 июля. Гонка стартует в 13.45. Трасса включает 145 км (10 кругов по 14,5 км) по проспекту Победителей (старт от ТРЦ «Галерея Минск», разворот на пересечении с улицей Ратомская) с четырьмя промежуточными финишами, по результатам которых будет определен самый активный гонщик.

Континентальная команда велоклуба «Минск» будет представлена на домашних стартах сильнейшим составом и ставит на гонки максимальные задачи.

- Команда подошла к минским велогонкам в неплохих функциональных кондициях. Да и мотивация у ребят дома традиционно высокая – не каждый день выступают перед родственниками и друзьями. Поэтому настраиваемся на самые высокие результаты. Тщательно подошли к формированию состава на каждую из гонок, постарались учесть все нюансы, профиль и особенности трассы. Ведь добыть победу на домашних велогонках – дело принципа, - озвучил задачи на предстоящие гонки спортивный директор «Минска» Александр Кучинский. – В то же время в Минск приедет немало сильных команд, так что конкуренция будет серьезной. Уверен, гонки от этого только выиграют».

Напомним, что организатором соревнований выступает «Велосипедный клуб «Минск». Активную поддержку в проведении велогонок оказывают Управление спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета, Минский областной исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Республики Беларуси, а также Белорусская федерация велосипедного спорта.