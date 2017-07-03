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ГПК: белорусам не нужны спецпропуска в пограничную зону с Россией

04.07.2017 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник 3 июля на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект указа, который касается новых правил режима в пограничной зоне России. В документе сказано, что новшества коснутся пятикилометровой приграничной зоны России и Беларуси и вступают в силу с 1 октября 2017 года. С этой даты иностранные граждане должны будут въезжать в пограничную зону по специальному пропуску и документу.

Сообщение вызвало ажиотаж в социальных сетях и прессе. Связан он был с тем, что выглядит все так, будто гражданам Беларуси также понадобятся эти специальные пропуска. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский прокомментировал опубликованный документ, чтобы исключить дальнейшие слухи.

"Согласно подпункту "Г" пункта 2 проекта данного указа въезд-проход в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы. Таким образом, каких-либо пропусков, специальных пропусков для въезда в погранзону Российской Федерации для граждан Республики Беларусь проектом данного указа не предусматривается", – разъяснил Бычковский.

По словам официального представителя ГПК, информация, распространенная в интернете некоторыми источниками, о том, что белорусам понадобятся спецпропуска, не имеет под собой никаких оснований. Для иностранных граждан, действительно, предусмотрена выдача пропусков для посещения пограничной зоны России, связанная с особыми обстоятельствами. Однако это не касается граждан Беларуси и РФ.

Напомним, что пограничная зона с российской стороны была установлена 7 февраля 2017 года. 

Комментарий официального представителя ГПК Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский разъяснил на радио Sputnik Беларусь нюансы проекта российского указа, который касается новых...

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