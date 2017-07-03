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Минские трактора начнут собирать туристы

04.07.2017 19:53 — Разное | Ежедневник  
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Минские трактора начнут собирать туристы

фото sb.by

МТЗ 5 июля впервые пригласит туристов принять участие в сборке трактора BELARUS.

Об этом сообщил БЕЛТА специалист по работе среди молодежи ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Сидорович.

Причастной к производству всемирно известного трактора станет интернациональная команда из пяти человек: трое белорусов, американец и швейцарец.

В корпусе сборки тракторов они выполнят пять операций на конвейере, в том числе установку элементов рулевой тяги. Облачившись в спецодежду предприятия, промышленные туристы будут работать под контролем специалистов. Эта познавательная услуга стоит Br9. Как подчеркнул Сергей Сидорович, собранные туристами тракторы BELARUS впоследствии пойдут на реализацию. После завершения работы посетители получат сертификаты об участии в процессе сборки трактора.

МТЗ активно развивает промышленный туризм. По информации Сергея Сидоровича, с начала текущего года на заводе побывали более 1 360 экскурсантов, из них свыше 300 зарубежных гостей из 23 стран, в том числе из Нигерии и Австралии.

 
 
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МТЗ 5 июля впервые пригласит туристов принять участие в сборке трактора BELARUS.

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