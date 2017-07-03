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Артем Милевский рассматривает предложения от белорусских и европейских клубов

04.07.2017 20:11 — Разное | Tut.by  
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Агент родившегося в Минске украинского форварда Артема Милевского Александр Панков рассказал «Спорт-Экспрессу», что у его клиента есть предложения от белорусских и европейских команд.


Артем Милевский. Фото: hajduk.hr

4 июля 32-летний футболист расторг контракт с российским «Тосно» по соглашению сторон.

— Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры. От российских команд пока не рассматриваем, хотя они есть. Артем хочет поиграть в Европе. Также возможно возвращение в Беларусь. В ближайшие два-три дня должна наступить ясность.

— Почему Артем не хочет продолжить карьеру в России?

— В России ему было комфортно, но где-то не получилось в футбольном плане. Сейчас он хочет снова попробовать свои силы в Европе или Беларуси, откуда есть предложения, — сказал агент футболиста.

За «Тосно» Милевский выступал с 2016 года, провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России и результативных баллов не набрал.

Воспитанник минской «Смены» перебрался в Украину в 2000 году. Лучшие годы карьеры провел в киевском «Динамо» (2002−2013). После ухода из киевского «Динамо» выступал за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», но как следует проявить себя больше не сумел.

В составе сборной Украины (2006−2012) провел 50 матчей и забил 8 мячей. Четвертьфиналист ЧМ-2006, участник Евро-2012. Серебряный призер молодежного ЧЕ-2006, бронзовый призер юниорского ЧЕ-2004. Трехкратный чемпион Украины, двукратный футболист года в Украине (2008, 2009).

 
Теги: Минск
 
 
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Агент родившегося в Минске украинского форварда Артема Милевского Александр Панков рассказал, что у его клиента есть предложения от белорусских и европейских...

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