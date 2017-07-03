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Беларусь оказалась на 4-м месте по дешевизне электроэнергии в Европе

04.07.2017 21:14 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь оказалась на 4-м месте по дешевизне электроэнергии в Европе

Первое место в Европе по дешевизне цен на электроэнергию удерживает Украина.

Рейтинг стран Европы по уровню тарифов на электроэнергию для населения в различных европейских государствах, подготовлен экспертами РИА Рейтинг по состоянию на первое полугодие 2017 года. Поэтому рейтинг рассчитывается в российских рублях, сообщает Thinktanks.by.

По сравнению с прошлым рейтингом лидеры по дешевизне электроэнергии сохранили свои позиции.

Самыми низкими, по-прежнему, остаются цены на электроэнергию для населения Украины, и составляют в пересчете на российскую валюту в среднем 2,0 руб. за кВт∙ч. Новые тарифы действуют с марта 2017 года. На Украине в последнее время происходит поэтапное повышение цен на электричество - по два раза за год. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил около 58%.

На втором месте рейтинга находится Казахстан, где электричество в пересчете на рубли за кВт∙ч. стоит лишь на 2 копейки дороже, чем на Украине. Третье место сохранила за собой Россия, где средняя стоимость электроэнергии составила 3,1 руб. за кВт∙ч. По сравнению с прошлым годом рост составил 5,0%.

На четвертом месте в рейтинге осталась Беларусь с ценой 3,4 рубля за кВт∙ч.

Далее в рейтинге идут страны Балканского полуострова - Сербия,  Македония, Албания, Босния и Герцеговина, а также другие страны восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.

Наибольший прирост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине (+57,9%). Как уже отмечалось, в этой стране в последние годы происходит периодическое поэтапное повышение цен. Также наиболее существенно тарифы выросли в Исландии (+16,8%), Бельгии (+16,7%) и в Норвегии (+13,7%). В остальных европейских странах рост был значительно ниже.

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно рейтингу, в Дании- 19,8 руб. за кВт∙ч и в Германии – 19,1 руб. за кВт∙ч. В первую пятерку по дороговизне электричества входят также Бельгия, Португалия и Италия.

Наибольший объем электроэнергии в среднем на месячный доход можно приобрести в Норвегии – 22,6 тысячи кВт∙ч. Второе место сохранила за собой Исландия, где жители имеют возможность приобрести 20,3 тысяч кВт∙ч в месяц. Замыкает тройку лидеров Люксембург с объемом 18,9 тысяч кВт∙ч. 

Примечательно, что за месячный заработок среднестатистический житель Беларуси может купить почти столько же электроэнергии, сколько житель Украины, Сербии, Македонии и Словении. 

 
 
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Первое место в Европе по дешевизне цен на электроэнергию удерживает Украина.

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