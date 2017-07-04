Определился соперник БАТЭ во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Определился соперник БАТЭ по 2-му раунду квалификации Лиги чемпионов. Им стал армянский «Алашкерт», который в 1-м круге по сумме двух поединков взял верх над командой «Санта-Колома» из Андорры — 1:0, 1:1.



Фото: fcalashkert.am

27 июня в домашнем поединке чемпион Армении добился минимальной победы благодаря голу сербского легионера Уроша Ненадовича.

В ответной встрече 4 июля в гостях Урош Ненадович также открыл счет в первом тайме. Однако на 63-й минуте Ильдефонс Лима сравнял счет и подарил чемпиону Андорры надежду. Но «Алашкерту» удалось сохранить устраивающий его счет (1:1). Примечательно, что рефери из Люксембурга Свен Бинделс добавил к основному времени второго тайма аж 9 минут!

Видео: FC Alashkert Yerevan

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Итак, стартовая игра БАТЭ в новом евросезоне состоится на поле «Борисов-Арены» в среду, 12 июля. Свисток о начале матча с «Алашкертом» прозвучит в 20.30. Ответная встреча пройдет через неделю в Ереване.

В предстоящих поединках БАТЭ не поможет недавно восстановившийся после травмы капитан команды Виталий Родионов, получивший 4-матчевую дисквалификацию за грубое нарушение правил в противостоянии с казахстанской «Астаной» в прошлогодней квалификации Лиги Европы.

С претензией на гегемонию

«Алашкерт» становился чемпионом Армении два сезона кряду (2015/16, 2016/17).

И это самый успешный период в истории клуба из города Мартуни, который был основан в 1990 году. Правда, на заре своего становления лавров команда не снискала. В первом суверенном чемпионате Армении в 1992 году «Алашкерт» занял последнее место и утратил элитную прописку. Но во втором по рангу дивизионе решил не выступать и объявился в Д2 только через 6 лет — в 1998-м. Заняв 6-е место, клуб снова исчез с профессионального небосклона, а в 2000 году и вовсе был распущен.

Возрожден «Алашкерт» был только в конце 2011 года бизнесменом Багратом Новояном, который решил вложиться в футбол. Укомплектовавшись молодыми способными игроками, в первом же после возрождения сезоне команда с ходу выиграла первую лигу и завоевала путевку в элиту.

Правда, в премьер-лиге дебютанту было тяжело — «Алашкерт» занял последнее место. После чего в июне 2014-го на пост главного тренера был приглашен экс-наставник молодежной сборной Армении Абраам Хашманян. В первый же год под его началом (в 2015-м) команда финишировала вслед за тройкой призеров. А в 2016 и 2017 годах «Алашкерт» под руководством Арама Восканяна стал чемпионом, сделав заявку на гегемонию в национальном первенстве. Правда, во многом это обусловлено кризисом в стане традиционных фаворитов, да и вообще в армянском футболе. Этим летом к штурвалу «Алашкерта» вернулся Абраам Хашманян, трудившийся исполнительным директором, а Восканян принял одного из главных конкурентов — «Бананц».

Нынешний еврокубковый поход для «Алашкерта» — третий подряд.

В сезоне-2015/16 «Алашкерт» сотворил сенсацию и в 1-м раунде квалификации Лиги Европы вытолкнул на обочину шотландский «Сент-Джонстон» (1:0 дома, 1:2 в гостях). Правда, во 2-м раунде «Алашкерт» уступил казахстанскому «Кайрату» (0:3 в гостях, 2:1 дома).

Дебют в квалификации Лиги чемпионов год назад начался для «Алашкерта» противостоянием с тем же соперником, который выпал ему на старте и этим летом. Сломить сопротивление оппонента из Андорры удалось тогда благодаря крупной домашней победе (3:0), в гостях же с лихвой хватило и ничьей (0:0). А во 2-м раунде «Алашкерт» навязал борьбу именитому грузинскому клубу «Динамо» (Тбилиси) — 0:2 в гостях, 1:1 дома, но сошел с дистанции.

Знакомые лица

Лучше всего борисовчанам с стане соперника знаком, конечно же, 27-летний полузащитник Завен Бадоян, выступавший за БАТЭ в 2012—2013 годах и дважды ставший чемпионом Беларуси. Правда, закрепиться в основе ему так и не удалось, и в Борисове он отработал лишь два года своего четырехлетнего контракта, перебравшись в 2014-м в «Гомель». Затем было возвращение в Армению — «Пюник» (2015), «Бананц» (2016), снова «Гомель» (2016), и вот теперь — «Алашкерт».

Имеется белорусский отрезок карьеры и в биографии 30-летнего полузащитника Артура Едигаряна, который в 2015 году играл в минском «Динамо». Тогда во всех турнирах он сыграл за динамовцев в 20 матчах и забил 1 мяч, в том числе 1 поединок на групповом этапе Лиги Европы (2015/16). Но в декабре 2015-го продлевать контракт с Артуром не стали.

Еще один знакомец в составе «Алашкерта» — сербский 32-летний защитник-гренадер (рост 192 см) Милян Яблан. В 2012—2013 годах он провел почти 40 матчей за гродненский «Неман», где отметился не только надежностью в обороне, но и 3 голами. Этим летом он перебрался в «Алашкерт» из чемпионата Черногории, где играл за подгорицкую «Младость».

Ударная сила

К слову, в «Алашкерте» играет и младший брат Артура 27-летний Артак Едигарян, в 2012 году поигравший в украинском донецком «Металлурге» под началом недавнего тренера «Крумкачоў» Владимира Пятенко. Артак с 13 голами был вторым снайпером «Алашкерта» в прошлом чемпионате.

Лучшим же снайпером «Алашкерта» четыре сезона кряду является 28-летний форвард Мигран Манасян, в 96 поединках наколотивший 56 голов.

Похоже, освоился в «Алашкерте» 23-летний сербский нападающий Урош Ненадович, своими двумя голами внесший немалый вклад в успешное преодоление 1-го квалификационного барьера.

К слову, именно Ненадович стал автором первого забитого мяча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надо признать, гол выдался на загляденье — форвард пяткой замкнул прострел во вратарскую с правого фланга.

Вообще же, если говорить о легионерах, то кроме Ненадовича и Яблана, в ростере «Алашкерта» имеются три иностранных защитника — 28-летний украинец Дмитрий Ховбоша, 29-летний Младен Желькович, 26-летний Даниэль Стойкович, а также 28-летний форвард из Тринидада и Тобаго Лестер Пелтер, двукратный чемпион Словакии в составе братиславского Слована (2013, 2014).

В августе 2014 года Пелтеру уже доводилось выходить на поле «Борисов-Арены», правда всего на какой-то десяток минут. Это была ответная встреча БАТЭ и «Слована» в решающей битве за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Тринидадец появился на поле при счете 1:0 в пользу борисовчан и был брошен в бой, чтобы в концовке игры спасать команду (в Братиславе была ничья 1:1). Но с его появлением на газоне БАТЭ забил еще дважды (Сергей Кривец и Виталий Родионов) и оформил пропуск в групповой этап.

Стадион

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Алашкерт» в Ереване вместимостью 6850 зрителей. Но домашний матч против «Санта-Коломы» в квалификации Лиги чемпионов играл на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна вместимостью 14 403 зрителя.

Футбол в Армении нынче собирает аншлаги только на матчах с топовыми европейскими командами, поэтому оглушительную поддержку, как во времена СССР на знаменитом стадионе «Раздан», хозяева поля вряд ли получат. А вот погода вполне может подсобить местной дружине. К примеру, 27 июня во встрече с «Санта-Коломой» воздух над ареной прогрелся до 35 градусов.