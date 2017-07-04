В Брестском районе автобус врезался в бытовку. Три женщины госпитализированы

В Брестском районе автобус наехал на рабочую бытовку, в результате чего три человека оказались в больнице, сообщила БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Несчастный случай произошел 3 июля в 16.40 на территории ОАО «СГЦ «Западный». По закрытой территории предприятия двигался автобус ПАЗ под управлением 60-летнего водителя. Проезжая мимо пункта поста охраны, водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлический фургон. В результате наезда пострадали шесть человек, три женщины (1968, 1983 и 1973 годов рождения) были госпитализированы. У пострадавших диагностированы травмы головы, ушибы и ссадины.

По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ тормозной системы автобуса. «В настоящее время по факту проводится проверка. В частности, уточняется, где люди находились в момент ЧП», — дополнила Наталья Сахарчук.