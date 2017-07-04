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"Гадкий я 3" разгромил "Трансформеров 5" в мировом прокате
Третий «
После спин-оффа про миньонов создатели
Стартовая выручка третьей части истории получилась меньше, чем у второй (83,5 млн долларов в 2013 году) или у «Миньонов» (115,7 млн долларов), но это в целом характерно для триквелов. Кроме того, Illumination Entertainment делает свои фильмы за много меньшие деньги, чем, например, компания Disney, поэтому финансового провала точно не будет. Производство «Гадкого я 3» стоило 75 млн долларов, а его выручка с учетом мирового проката (192,3 млн долларов) уже окупила все затраты.
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Как
Картину в Минске посмотрели 31 тысяча зрителей, которые принесли ленте 157 тыс. рублей.
На втором месте в столичном прокате — «
Фильм Майкла Бэя не показывает тех результатов, к которым привыкли продюсеры за четыре предыдущие части этой франшизы о войне разумных роботов. По итогам минувшей недели картина собрала 60,7 тыс. рублей в прокате Минска.
Тем временем сместился на третью строчку пиксаровский мультфильм «
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За последнюю неделю в Минске «Тачки» собрали 20,5 тыс. рублей.
На четвертом месте по сборам — блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы «
Кстати, недавно стало известно, что Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря».
Замыкает топ-5 в Минске — «
Кассовый провал «Мумии» больно ударил по амбициям компании Universal, планировавшей запустить большой проект по освоению каталога классических хорроров. А теперь и Тома Круза обвинили в провале перезапуска «Мумии». В Variety был
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