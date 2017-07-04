Третий « Гадкий я » дебютировал немного хуже, чем предыдущая лента анимационной франшизы, а также сильно слабее своего спин-оффа «Миньоны». Впрочем, по итогам первого уикенда картина стала лидером проката. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





После спин-оффа про миньонов создатели «Гадкого я» возвращаются к своему главному герою, гадкому Грю, который оставляет свои суперзлодейские дела. Однако все меняется с появлением брата-близнеца, теперь Грю вынужден вернуться к позабытым привычкам.

Стартовая выручка третьей части истории получилась меньше, чем у второй (83,5 млн долларов в 2013 году) или у «Миньонов» (115,7 млн долларов), но это в целом характерно для триквелов. Кроме того, Illumination Entertainment делает свои фильмы за много меньшие деньги, чем, например, компания Disney, поэтому финансового провала точно не будет. Производство «Гадкого я 3» стоило 75 млн долларов, а его выручка с учетом мирового проката (192,3 млн долларов) уже окупила все затраты.

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Как считает Энтони Д’Алессандро из Deadline, падение обусловлено не только тем, что публика начала уставать от франшизы (такое уже случилось в этом году с «Форсажем», «Пиратами Карибского моря» и «Трансформерами»), но и праздником Дня независимости, и, соответственно, превратившим для многих жителей период с 30 июня по 4 июля в длинные каникулы, которые они предпочли провести либо с семьей, либо не в кинотеатрах.

Картину в Минске посмотрели 31 тысяча зрителей, которые принесли ленте 157 тыс. рублей.





На втором месте в столичном прокате — « Трансформеры: Последний рыцарь », сборы которого за вторую неделю значительно упали. Критики осуждают новый фильм, утверждая, что после просмотра «мы все станем глупее», а общие сборы картины «Трансформеров» приносят 327,8 млн долларов (из которых 193,5 млн долларов собраны в Китае).

Фильм Майкла Бэя не показывает тех результатов, к которым привыкли продюсеры за четыре предыдущие части этой франшизы о войне разумных роботов. По итогам минувшей недели картина собрала 60,7 тыс. рублей в прокате Минска.

Тем временем сместился на третью строчку пиксаровский мультфильм « Тачки 3 », третья часть франшизы о гоночных машинках. Картина, производство которой обошлось студии Pixar в 175 млн долларов, пока собрала во всем мире всего 173,8 млн долларов. Видимо, на этом история гоночной машинки Молнии Маккуина завершится. Но у Pixar имеются и другие франшизы: в следующем году ожидается выход второй «Суперсемейки», а в 2019-м — четвертой «Истории игрушек».

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За последнюю неделю в Минске «Тачки» собрали 20,5 тыс. рублей.

На четвертом месте по сборам — блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы « Пираты Карибского моря ». Самые внушительные сборы в международном прокате фильм продемонстрировал в Китае. За последнюю неделю «пираты» добавили еще 14,7 тыс. рублей в прокате столицы.

Кстати, недавно стало известно, что Джека Воробья могут убить ради обновления «Пиратов Карибского моря». Утверждается , что такую возможность рассматривают в компании Disney.





Замыкает топ-5 в Минске — « Мумия ». Фильм, режиссером которого выступил Алекс Куртцман, добавил к сборам в столице еще 10,4 тыс. рублей.

Кассовый провал «Мумии» больно ударил по амбициям компании Universal, планировавшей запустить большой проект по освоению каталога классических хорроров. А теперь и Тома Круза обвинили в провале перезапуска «Мумии». В Variety был опубликован материал, в котором звезда предстает в образе диктатора, раздающего указания на площадке. Но некоторые винят в ситуации Universal.

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