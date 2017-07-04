Швейцарец Роджер Федерер установил рекорд по числу победных матчей на «Уимблдоне», сообщает твиттер ATP.



Роджер Федерер. Фото: twitter.com/ITF_Tennis

В первом раунде 35-летний швейцарец встречался с украинцем Александром Долгополовым. Соперник снялся при счете 3:6, 0:3, а Федерер достиг отметки в 85 победных поединков за все время выступлений на кортах «Уимблдона».

Таким образом, Федерер обошел легендарного американца Джимми Коннорса, на счету которого остались 84 победы.

Всего Федерер 7 раз выигрывал «Уимблдон», а еще 3 раза играл в финале. По количеству титулов здесь он делит лидерство с американцем Питом Сампрасом.

Роджер Федерер также лидирует по числу победных поединков на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре (после 1968 года) — 315. На второе место после матча с Мартином Клижаном вышел серб Новак Джокович (6:3, 2:0, отказ соперника). Теперь у Джоковича, который оставил позади Джимми Коннорса, стало 234 победы.