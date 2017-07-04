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Нью-Йорк принял эстафету Дня Независимости
04.07.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Каждый год 4 июля, следом за белорусами, американцы отмечают свой национальный праздник – День Независимости США. О том, как его празднуют в Нью-Йорке, радио Sputnik Беларусь рассказал бизнесмен, владелец автокомпании Эдуард Перченок.
"Практически целую неделю в разных районах города и на атлантическом побережье можно видеть праздничные салюты, главный салют будет сегодня вечером на Манхэттене. Военный парад в этот день не проводится, зато много людей выезжает в места массового отдыха на барбекю", – рассказал Перченок.
В беседе был упомянут президент США Дональд Трамп и его последние действия и указы.
"Сегодня у нас более мужественный президент, нежели его предшественники. За период его нахождения у власти принято много новых указов и законов, которые показывают позитивное влияние, но их "в упор" не замечают оппозиционные СМИ, а если честно, я бы посоветовал президенту поменьше высказываться в Twitter", – отметил бизнесмен.
Интервью с Эдуардом Перченком слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Американский бизнесмен Эдуард Перченок рассказывает о том, как в этом году празднуют День Независимости США в Нью-Йорке.
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