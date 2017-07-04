Нью-Йорк принял эстафету Дня Независимости /

Каждый год 4 июля, следом за белорусами, американцы отмечают свой национальный праздник – День Независимости США. О том, как его празднуют в Нью-Йорке, радио Sputnik Беларусь рассказал бизнесмен, владелец автокомпании Эдуард Перченок.

"Практически целую неделю в разных районах города и на атлантическом побережье можно видеть праздничные салюты, главный салют будет сегодня вечером на Манхэттене. Военный парад в этот день не проводится, зато много людей выезжает в места массового отдыха на барбекю", – рассказал Перченок.

В беседе был упомянут президент США Дональд Трамп и его последние действия и указы.

"Сегодня у нас более мужественный президент, нежели его предшественники. За период его нахождения у власти принято много новых указов и законов, которые показывают позитивное влияние, но их "в упор" не замечают оппозиционные СМИ, а если честно, я бы посоветовал президенту поменьше высказываться в Twitter", – отметил бизнесмен.

Интервью с Эдуардом Перченком слушайте на радио Sputnik Беларусь.