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Дом из мультсериала "Флинстоуны" в Сан-Франциско продан за 2,8 млн долларов

05.07.2017 08:05 — Разное | Tut.by  
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Увеличенная копия дома из мультсериала «Флинстоуны» продана в Сан-Франциско за 2,8 млн долларов. Об этом сообщает американское онлайн-издание об элитной недвижимости Mansion Global.


Фото: Judy Meuschke-San Francisco and Peninsula Realtor

Особняк, в точности повторяющий жилище главных героев мультсериала о жизни в каменном веке, расположен на участке площадью почти 2 га. В доме три спальни, две ванные комнаты и кухня со стеклянной столешницей, уточняет издание.


Фото: Judy Meuschke-San Francisco and Peninsula Realtor

Дом спроектировал в 1976 году архитектор Уильям Николсон для экспериментов со строительными материалами, говорится в заметке. Бывший хозяин купил особняк в 1996 году за 800 тысяч долларов Позднее, в сентябре 2015-го, дом был выставлен на продажу за 4,2 млн долларов. В июле 2016 года продавец снизил цену до 3,1 млн долларов, но желающих купить не нашлось. Имя последнего покупателя не разглашается, пишет Mansion Global.


Фото: Judy Meuschke-San Francisco and Peninsula Realtor

Ранее на продажу была выставлена копия дома из диснеевского мультфильма «Вверх» за 400 тысяч долларов. Причудливый особняк располагался в коттеджном поселке неподалеку от Солт-Лейк-Сити.

 
 
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Необычный особняк был создан в 1976 году в ходе эксперимента со строительными материалами.

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