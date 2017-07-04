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Дом из мультсериала "Флинстоуны" в Сан-Франциско продан за 2,8 млн долларов
Увеличенная копия дома из мультсериала «Флинстоуны» продана в Сан-Франциско за 2,8 млн долларов. Об этом сообщает американское онлайн-издание об элитной недвижимости Mansion Global.
Особняк, в точности повторяющий жилище главных героев мультсериала о жизни в каменном веке, расположен на участке площадью почти 2 га. В доме три спальни, две ванные комнаты и кухня со стеклянной столешницей, уточняет издание.
Дом спроектировал в 1976 году архитектор Уильям Николсон для экспериментов со строительными материалами, говорится в заметке. Бывший хозяин купил особняк в 1996 году за 800 тысяч долларов Позднее, в сентябре 2015-го, дом был выставлен на продажу за 4,2 млн долларов. В июле 2016 года продавец снизил цену до 3,1 млн долларов, но желающих купить не нашлось. Имя последнего покупателя не разглашается, пишет Mansion Global.
Ранее на продажу была выставлена копия дома из диснеевского мультфильма «Вверх» за 400 тысяч долларов. Причудливый особняк располагался в коттеджном поселке неподалеку от Солт-Лейк-Сити.
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Необычный особняк был создан в 1976 году в ходе эксперимента со строительными материалами.
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