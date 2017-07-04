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Летнее настроение с LADY: мы ищем участниц женского "Перевоплощения"

05.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Лето — это время, когда хочется путешествовать, менять обстановку и меняться самой, но далеко не все могут рвануть на юга и за границу. Редакция LADY совместно с Beauty Bar BURLESQUE решили поддержать настроение тех, кто остался в городе этим летом, и подготовила для своих читательниц приятный сюрприз. Мы объявляем о старте сбора заявок на участие в женском «Перевоплощении»!


Что это такое?

Это возможность посмотреть на себя глазами профессионалов, примерить новый образ и взглянуть на свою внешность с другого ракурса. Над вами будут колдовать настоящие феи: стилист-имиджмейкер, визажист, косметолог и мастер по волосам, которые помогут вам почувствовать себя на все 100%.

Как это будет проходить?

Из заявок мы выберем двух девушек разных типажей, которым, по нашему мнению, необходимо поднять настроение до настоящего летнего уровня.

Вместе мы отправимся к визажисту, парикмахеру и косметологу, а после встретимся со стилистом, чтобы подобрать ваш идеальный наряд!

А потом, конечно, фотосессия! И, поверьте, это будет очень красиво.

Бонусы

Кроме крыльев за спиной, новых знакомств и заряда бодрости мы сделаем для вас подарок: та женщина, чей образ получит наибольшее количество голосов читательниц, получит в подарок сертификат на 100 рублей на услуги в Beauty Bar BURLESQUE!

Хотите поучаствовать?


Остправляйте заявку по адресу letolady@gmail.com Напишите, почему именно вы должны стать участницей нашего проекта, а также укажите свой размер одежды и телефон для связи. И, конечно же, не забудьте прикрепить одну-две фотографии, чтобы мы могли заочно с вами познакомиться. Удачи вам и приятных летних перемен!

 
Теги: знакомства
 
 
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