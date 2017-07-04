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Летнее настроение с LADY: мы ищем участниц женского "Перевоплощения"
Лето — это время, когда хочется путешествовать, менять обстановку и меняться самой, но далеко не все могут рвануть на юга и за границу. Редакция LADY совместно с
Что это такое?
Это возможность посмотреть на себя глазами профессионалов, примерить новый образ и взглянуть на свою внешность с другого ракурса. Над вами будут колдовать настоящие феи: стилист-имиджмейкер, визажист, косметолог и мастер по волосам, которые помогут вам почувствовать себя на все 100%.
Как это будет проходить?
Из заявок мы выберем двух девушек разных типажей, которым, по нашему мнению, необходимо поднять настроение до настоящего летнего уровня.
Вместе мы отправимся к визажисту, парикмахеру и косметологу, а после встретимся со стилистом, чтобы подобрать ваш идеальный наряд!
А потом, конечно, фотосессия! И, поверьте, это будет очень красиво.
Бонусы
Кроме крыльев за спиной, новых знакомств и заряда бодрости мы сделаем для вас подарок: та женщина, чей образ получит наибольшее количество голосов читательниц, получит в подарок сертификат на 100 рублей на услуги в
Хотите поучаствовать?
Остправляйте заявку по адресу
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