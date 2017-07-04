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"Моя кухня - 2": темный верх, белый низ
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Рассказ Ирины из Новополоцка:
— Задумываясь о ремонте в типовой «двушке» с кухней в 5.8 кв.м., мы решили сделать перепланировку. Таким образом был увеличен санузел, а площадь кухни была превращена в более полезную, на наш взгляд.
Планировка кухни продумывалась тщательно: площадь небольшая и нужно было учесть каждую мелочь. Вопросами планировки, выбором материалов и фурнитуры занимались сами. В итоге получилась очень удобная в использовании кухня, в чем убеждаюсь каждый день.
Фасады изначально планировала светлые на всей кухне, но в процессе ремонта решила разбавить светлый фон стен каким-нибудь цветом. Выбирая материал для фасадов, остановилась на TSS CLEAF: очень понравилась фактура и выбор цветов. В процессе пользования приятно удивила неприхотливость в уходе данного материала.
Вопрос выбора фурнитуры даже не обсуждался — только Blum. Единственное, над чем сомневались, — организация места хранения в углу. Было множество вариантов для рассмотрения, но функциональнее, чем угловой ящик Blum, мы ничего не подобрали. Очень удобный в использовании механизм под мойкой. Его можно открыть, потянув за ручку или нажав на фасад, если, например, руки мокрые или грязные.
Сегрегатор для мусора, на мой взгляд, единственное правильное решение для такого ящика.
Удобен также внутренний ящик для столовых приборов — позволяет не делить фасады множеством линий. Внутренние разделители помогают сохранить содержимое ящиков в порядке.
Для оформления рабочей зоны выбрали стекло с фотопечатью с интересным рисунком, который объединяет темный верх и светлый низ, одновременно разбавляя их. В плане практичности о своем выборе пока ни разу не пожалела.
На стенах виниловые обои почти белые под штукатурку. Пол — деревянная доска, как и во всей остальной квартире (кроме санузла). Потолок натяжной белый матовый, светильники Arte Lamp.
Кухня получилась практичная, удобная для использования каждый день и, по нашему мнению и мнению наших гостей, красивая и необычная. Надеемся и Вам понравится.
Отдельно приведу стоимость бытовой техники:
Стоимость кухни — 3800 BYN. Встроенная микроволновка планируется в ближайшем будущем.
Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Кухня действительно скромных размеров. Встроенная бытовая техника сыграла на руку в плане экономии пространства. А вот выбор в пользу темных фасадов хозяева сделали зря. Они «украли» значительную часть пространства. Визуально помещение выглядит еще меньше, чем есть.
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На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса "Моя кухня". Мы уже второй месяц публикуем рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. *Партнерский материал
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