Сегодня в рубрике «Наши за границей» мы поговорим о Мексике — такой далекой, загадочной и притягательной. О своей жизни в этой прекрасной стране рассказывает белоруска Вероника Михновец , которая переехала туда более полугода назад.

Наша героиня проживает в Мехико — столице страны, ее культурном, политическом и экономическом центре, одном из самых старых и густонаселенных городов Северной Америки.

— В 16 лет я приехала в Минск из маленького города Солигорска. Поступила в Белорусский институт правоведения, окончила его и осталась жить в столице. Как тогда казалось — навсегда. Проработала 12 лет юристом в частной телерадиокомпании и добилась всего, чего хотела.

И в этот момент моя жизнь круто изменилась.



Археологический музей. Камень Солнца

Впервые я приехала в Мексику в январе 2016 года по приглашению своего мексиканского друга. Не скрою: та поездка сопровождалась всевозможными страхами и предрассудками о мексиканской действительности, почерпнутых по большей части из американских фильмов и криминальных новостей в целом. Не скажу, что такая репутация страны — это фейк. Нет. Криминал и коррупция — главные проблемы Мексики, но помимо них есть там и много чего хорошего и притягательного: простые люди, вкусная еда, комфортная погода, потрясающая природа.

Что касается преступности, то Мехико можно встретить в перечне самых криминальных столиц мира. Для многомиллионного города в этом нет ничего странного. Проблемы с бандитизмом есть и в других городах страны, поэтому приезжающим сюда не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности (одинаково актуальными для всех государств мира), и тогда вы сможете спокойно путешествовать и в одиночку (даже если вы девушка). Информацию о неблагополучных районах города желательно заранее уточнять у местных жителей.

С декабря 2016 года я живу в Мексике постоянно и путешествую по ней по мере возможности. Одной из главных своих задач в освоении Мексики я выбрала посещение всех Pueblos Magicos («Волшебные города»). Так называется государственная программа (ее аналоги есть во многих странах мира), направленная на сохранение и развитие городов, обладающих исторической, природной либо культурной ценностью. В Мексике такой статус имеют 111 городов. Я пока что посетила только 8 из них.



Акапулько. Побережье Тихого океана

Сейчас я не работаю из-за языкового барьера (сейчас активно изучаю испанский язык) и туристической визы, которая не дает мне права легального трудоустройства.

Испанский язык здесь нужен в числе прочего и для путешествий по стране. Английский распространен разве что на полуострове Юкатан (там даже работают русскоязычные туристические агентства и гиды, но в остальных местах — английский крайне редок). Я общаюсь на английском языке и поэтому всегда нуждаюсь в сопровождении местных, что существенно ограничивает меня в передвижениях. Испанский я начала изучать сама еще до переезда в Мексику. Естественно, изучала стандартный испанский, но после нескольких нелепых ситуаций с использованием слов, которые в Мексике (в отличие от Испании) имеют неприличное значение, я прекратила самостоятельное изучение. И уже после переезда благодаря социальным сетям нашла русского репетитора, которая живет в Канкуне (это крупный курортный город) уже 12 лет и преподает мексиканский испанский по скайпу.



Архитектура Мехико

Вразрез с нашим стереотипом о том, что Мексика — это пустыня и кактусы, на поверку оказалось, что в основном страна эта очень зеленая круглый год (в отличие от Турции и Египта, которые за сухой сезон выгорают, в Мексике такого не происходит). Пустыня есть только в северной части страны. Кактусы в черте моего города встречаются редко. В основном их выращивают на фермах в производственных целях для изготовления текилы, мескаля и пульке (традиционные мексиканские алкогольные напитки). В марте в Мексике зацветает жакаранда (бразильское вечнозеленое дерево), и это делает города страны яркими и благоухающими. Вся эта картина напоминает цветение сакуры в Японии.

Климат страны очень разнообразный, но повсеместно теплый и солнечный. Здесь есть два сезона — сухой и влажный (и этот факт дает возможность серьезной экономии на одежде). В Мексике приблизительно 340 солнечных дней в году, о чем нам, белорусам, остается только мечтать. Самые жаркие месяцы — с марта по июнь. Северная часть страны засушливая и пустынная, в западной (тихоокеанское побережье) и восточной (Мексиканский залив) — круглый год лето. Центральная часть полна гор и вулканов, поэтому погода в каждом городе очень зависит от его расположения над уровнем моря. Южная часть — это полуостров Юкатан, известный своими белоснежными пляжами, бирюзовой водой и возможностью круглогодичного отдыха.



Кокос и кокосовая вода очень популярны в Мексике (в том числе и в косметологии)

Немногие знают, что полное название Мексики — Мексиканские Соединенные Штаты. В каждом штате страны есть не только свои губернаторы и законы, но и существенные отличия в традициях жителей, их кулинарных пристрастиях и в языке, на котором говорит местное население.

В Мехико проживает около 20 миллионов человек (вместе с населением прилегающих к столице районов). История города очень интересна и окутана множеством легенд. Расскажу лишь один факт, в котором можно убедиться даже в наше время. Основан город был на острове в центре озера, окруженного вулканами. Но со временем город увеличивался, сообщение с сушей осуществлялось посредством лодок. Спустя еще какое-то время озеро начали осушать, и в городе остались только каналы, по которым передвигались на лодках (как в Венеции). На сегодняшний момент каналы сохранились только в одном районе Мехико — Сочимилько (Xochimilco). Мексиканцы любят праздновать там на огромных «гондолах» (трахинера) и под песни мариачи (это местный музыкальный жанр) свои дни рождения. Поплавать на такой «гондоле» я очень советую. Ехать лучше большой компанией и со своими закусками и алкоголем — так будет и веселее, и дешевле. Каждая трахинера имеет имя (есть даже русские), и вы можете выбрать одну из них по желанию.



Сочимилько. Трахинера







Ансамбль мариачи

Мексика — повсеместно одно- и двухэтажная страна. Мексиканцы предпочитают жить в собственных домах, даже если они совсем крохотные. Небоскребы здесь можно встретить только в столице, и только в двух местах — центральная улица Реформа и в новом модном районе Санта-Фе. Отчасти это обусловлено тем, что в Мехико иногда происходят небольшие землетрясения. Город со всех сторон окружен горами и вулканами. Всего в часе езды от него находятся два вулкана — Попокатепетль и Истаксиуатль.

Помимо всем известных знаковых мест и достопримечательностей (таких, как побережье Карибского моря и пирамиды), в Мексике есть древние «места силы» (это сакральные места, в которых древние люди строили пирамиды, алтари, церкви; эти места обладают сильным энергетическим полем, которое человек ощущает, находясь там), побережье Тихого океана, сеноты (это природные колодцы, в которые можно попасть через пещеры, затопленные водой), термальные источники, джунгли, заповедники, тактильные биозоопарки, пустыня, старинные города с неповторимой колониальной архитектурой, религиозные святыни, горнолыжные курорты, заводы по производству пива, вина, текилы, мескаля и всевозможные развлекательные центры.

В стране запрещены цирковые номера с участием животных, так как здесь считается, что их дрессировка подразумевает собой жестокое обращение. Сейчас по такому же принципу решается вопрос касательно работы дельфинариев. Но пока еще все желающие могут поплавать с дельфинами, черепахами, акулами и скатами.



Вулкан Попокатепетль

Что касается упорядоченности автомобильного движения, то у любого приехавшего в страну человека при виде передвигающихся автомобилей неизменно возникают два предположения: либо в Мексике в принципе нет правил дорожного движения, либо основная национальная черта местного населения — пофигизм, который позволяет людям игнорировать все законы (даже законы логики и здравого смысла). Неизменно они уважают только два правила: не паркуются на местах для инвалидов и пропускают тех, кто первым включил фары или посигналил в клаксон (а иногда даже без этого, если ты «внаглую» спешишь — всегда пропускают).

Часто мне кажется, что многие водители здесь даже не знают, что у машин есть поворотники. В целом движение на дорогах напоминает броуновское движение, но при этом даже если кто-то через 6 полос (в Мехико очень часто дороги односторонние, бывает и по 10 полос в одном направлении) с правого ряда поворачивает налево — это не приведет к агрессии со стороны других водителей. Все так делают, поэтому такое поведение на дороге воспринимается мексиканцами спокойно. Часто приходится наблюдать картину, когда один водитель справа через энное количество полос уходит налево, а второй водитель слева через энное число полос уходит направо. И в какой-то момент они встречаются. В такие секунды мне очень интересно узнать: каким образом они с помощью взгляда договариваются кто поедет первым?

Сразу после приезда все это казалось мне каким-то сумасшедшим домом. Но со временем ко всему привыкаешь. Любопытная деталь: при таком опасном вождении аварий на дорогах страны относительно мало.



Город Малиналько

Общественный транспорт (автобусы и маршрутки) в Мексике хоть и имеет конкретные остановки, но в любой момент может остановиться посередине дороги и перекрыть движение транспорту на всей улице, если потенциальный пассажир махнул рукой. Так же ведут себя и водители такси. Однако в целом работа общественного транспорта развита хорошо. Есть здесь также троллейбусы, метро и метробасы (это скоростные автобусы, которые передвигаются по специально выделенной полосе на дороге). В часы пик в метро первые два вагона предназначены только для женщин. Так мексиканцы борются с сексуальными домогательствами в метро.

Проезд в метробасе стоит 6 песо (0,33 $), стоимость проезда в автобусе и маршрутке — около 5 песо (около 0,28 $) в зависимости от расстояния. Проезд в метро стоит 3 песо (0,17 $). Такси здесь очень много, и услуги их дешевы из-за большой конкуренции. Но это особая мафия, и туристам лучше к ним не обращаться. В Мехико есть альтернатива такси — местные мотовелотакси. Но они ограничены определенной территорией, дальше которой вас не повезут.

Здесь прекрасно работает Uber, его активно и с удовольствием используют и местные, и туристы. Тарифы такие: 7 песо за подачу машины, 3,57 песо за километр дороги, минимальный тариф — 35 песо. Например, поездка от дома до аэропорта (расстояние — около 40 километров), обойдется мне в 7 $.

Цена бензина — свободная. Каждая заправка может установить свой ценник, но в среднем литр бензина А-92 стоит 16 песо (0,89 $), а А-95 — 18 песо (около 1 $).



Музей Сумайа в Мехико

Так уж сложилось, что туристы традиционно едут на побережье Мексики, ошибочно полагая, что в столице страны нет ничего интересного. Однако Мехико это не только финансовая и культурная столица страны, но и средоточие уникальных и красивых мест. Помимо района Сочимилько, я могу выделить следующие из них:

— центральная улица Реформа, на которой небоскребы соседствуют со старинными зданиями, парками, музеями и дворцами. Рядом с Реформа находится район Zona Rosa — место, особенно любимое представителями гей-сообщества. На удивление, в Мексике (с ее традиционными семейными ценностями) очень лояльно относятся к гомосексуалам. Поэтому здесь повсеместно можно встретить однополые пары, которые обнимаются и целуются на улицах без всякого стеснения (так же, как и пары гетеросексуальные). Ежегодно в июне здесь проходит парад ЛГБТ-сообщества;

— Чапультепек (Chapultepec). Это дворец последнего императора Мексики. В 1863 году Франция навязала Мексике новый строй и с согласия народа (тогда они голосовали на референдуме) назначила в качестве правителя императора австрийского происхождения. Благодаря ему помимо всего прочего в Мехико появились и величественный дворец, и улица Реформа, созданная по образцу парижских Елисейских полей для любимой супруги императора. Однако же несмотря на любовь народа к императору, в 1867 году он был свергнут и казнен революционерами вместе с супругой;



Январь в Мехико. Улица Реформа

— Площадь Девы Марии Гваделупской. На площади размещается два уникальных костела (1725 и 1976 годов возведения) и базилика 1531 года постройки. Около 14 миллионов верующих ежегодно посещают это место;

— Сокало (Zocalo). Это центральная площадь города, на которой расположены Кафедральный собор, Президентский дворец и правительственное здание. Вокруг площади расположены старые кварталы города с потрясающей архитектурой и бесконечной чередой магазинов с товарами на любой вкус и кошелек;

— Районы Coyoacan, San Angel, Condesa, Polanco. Там можно и нужно гулять, пить кофе на террасах, пробовать кухню всех народов мира, наслаждаться тишиной (или, наоборот, хорошей музыкой), уютом кафе и ресторанов, уникальной архитектурой зданий.

Имеются здесь и достопримечательности для смелых и сильных духом. К примеру, любое старое кладбище (например, Cementery San Fernando). Или рынок Sonora. Данное место известно тем, что там можно купить любую запрещенку, в том числе все, что необходимо для проведения разных шаманских обрядов. Также там можно приобрести или просто продегустировать мясо экзотических животных, таких как крокодил, носорог, броненосец, лев, мартышка. Но помимо этого, на рынок очень выгодно ездить за фруктами, овощами и морепродуктами. Цены там радуют. Место это в целом не для туристов, поэтому там необходимо быть очень внимательным. Ну и, конечно, нельзя в этой связи не упомянуть главный местный праздник, известный во всем мире — День мертвых (Dia de muertos), который ежегодно празднуют 1 ноября.



Новобрачные

Уровень жизни человека в Мексике определяется либо финансовыми возможностями его семьи, либо статусом выбранной профессии. Общеизвестно, что 60% мексиканцев живут за чертой бедности. Этой статистике во многом способствуют около 40 индейских племен, живущих в наши дни на территории Мексики (они сохраняют свои традиции, быт и культуру), а также благоприятные круглогодичные климатические условия и доступность пищи. Многие питаются тем, что дает земля, и не работают в традиционном понимании этого слова. Официальная средняя зарплата по стране — 150 долларов в месяц (ее получает большинство мексиканцев рабочих профессий в небольших и небогатых городах). Но, как и каждый средний показатель, в ряде случаев он некорректен, так как в Мексике проживает огромное количество богатых людей. Крупный бизнес и иностранный капитал сосредоточены в столице страны, поэтому высокие зарплаты и карьерные возможности доступны не везде.

Одними из самых высокооплачиваемых являются профессии учителя, врача и инженера. Все они получают больше 1000 $. А одной из самых низкооплачиваемых профессий, к моему удивлению, оказалась профессия полицейского.







Музей Фриды Кало. Она родилась в Мексике

О стоимости аренды и покупки жилья в Мексике, качестве местной медицины и менталитете коренного населения страны читайте в продолжении рассказа Вероники, который выйдет уже завтра.

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