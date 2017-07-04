Все чаще в программу «Ла Страда», которая занимается вопросами безопасного выезда и пребывания за границей, звонят девушки, оказавшиеся в затруднительном положении в чужой стране. Белорускам предлагают работу за рубежом, которая на поверку оказывается настоящим испытанием. Как действуют современные вербовщики и что скрывается за вакансией «модель в клубе», рассказывает эксперт в сфере безопасной миграции, руководитель программы «Ла Страда» Елена Нестерук.





— Елена, расскажите, какую заграничную работу обычно предлагают белорусским соискательницам?

— Получение квалифицированной работы, как правило, связано с наличием необходимого образования. За границей диплом требуется подтверждать, а процесс это достаточно длительный. Поэтому молодым девушкам предлагают работу в сфере обслуживания, ресторанном бизнесе, гостиницах, магазинах. Однако для любой работы нужна соответствующая профессиональная подготовка. Девушки, обратившиеся в программу «Ла Страда», обычно говорят, что им предлагают работать танцовщицами или моделями в клубах. При этом кандидатки далеко не всегда задумываются, как в клубе можно работать моделью. Почему многим не кажется странным, что при приглашении на работу танцовщицей никто не спрашивает о наличии хореографического образования?

Одна из абоненток нашей инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей рассказывала, что работодатель попросил ее прислать видео, где девушка танцует на дискотеке. Вскоре она получила ответ: «Двигаетесь вы хорошо. Этого вполне хватит для работы в клубе». Закончилась эта история, как и большинство подобных: в результате девушкам приходится заниматься консуммацией или оказывать сексуальные услуги.

— Как в век информационных технологий вербовщикам удается убедить потенциальных жертв на очевидно нелегальную работу?

— Еще 15 лет назад в газетах можно было найти объявления такого рода: «Предлагаем поехать на лесозаготовки женщинам до 30 лет». Из этого короткого сообщения было понятно далеко не всем, что речь идет о работе совсем иного характера.

Сейчас в газетах таких вакансий вы не увидите. В Беларуси много сделано для того, чтобы люди не подвергались трудовой и сексуальной эксплуатации за границей. Однако в социальных сетях создаются специальные группы, где размещаются заманчивые предложения: «Требуются танцовщицы всех стилей и направлений, а также привлекательные девушки для работы хостес и моделью. Рабочая виза за 1 день», «Трудоустройство на работу на выставках, в клубах, дневной моделлинг. Только элитные клубы и топ-агентства. Все кредитуем. Сказочная Европа и жаркие страны ждут вас!». Прочитав эти объявления, далеко не всем становится понятно, что на самом деле девушек ждут серьезные проблемы, а не большой заработок.

Иногда вербовщик действует хитрее: ведет личный аккаунт, где публикует красивые фотографии и якобы реальные истории о том, как «хорошо здесь работается девушкам». Но все это сомнительные вакансии, говорящие о том, что работа, скорее всего, будет не такой, как вы себе ее представляли.

— В какие страны предлагают уехать девушкам, чтобы попытать счастья?

— Уезжают как в восточные страны (Египет, ОАЭ, Китай, Турцию), так и в страны Европы. Однако случаи эксплуатации происходят на территории не только этих государств. В 2016 году Министерством внутренних дел Беларуси было перекрыто 13 каналов вывоза людей в шести странах мира — в России (там было больше всего пострадавших), а также Турции, Кипре, Германии, Китае, Италии.

— А ведь многие убеждены, что рабство — это понятие из истории Древнего Рима…

— По данным международной организации труда, почти 21 миллион человек в мире стали жертвами торговли людьми. Кроме того, сегодня в статистике управления ООН по наркотикам и преступности сексуальная эксплуатация остается преобладающей — в 53% случаев. Трудовая эксплуатация составляет 40%, извлечение органов — 3%, другие виды эксплуатации — 7%, в том числе вовлечение детей в вооруженные конфликты, принудительные браки, принудительное попрошайничество. Около 70% жертв — это девочки и женщины.





— Почему желающих уехать на работу за границу без всяких гарантий на безопасность меньше не становится?

— Как показал общенациональный опрос, проведенный в 2012 году по заказу программы «Ла Страда», есть тесная связь между желанием выехать за границу и благосостоянием семьи. В чужую страну хотели уехать те, кто был значительно стеснен в средствах. 11% респондентов признались, что у них не всегда есть деньги даже на продукты питания. Для этой категории граждан работа за границей — это возможность выйти из сложной экономической ситуации.

При этом у многих даже нет необходимых средств на поездку. И это как раз одна из групп риска, поскольку люди рассчитывают, что работодатель оплатит все расходы. Соискатели не понимают, что таким образом они поставят себя в ситуацию долговой кабалы. У вербовщиков глаз наметан — они понимают, на какой жизненной ситуации человека можно сыграть.

— Какими ложными убеждениями руководствуются девушки, мечтающие о заморском счастье? Как можно изменить эту тенденцию?

— Многие надеются на пресловутое авось. Наши граждане часто убеждены, что с ними ничего плохого не случится. Девушки, которые обращаются к специалистам нашей программы за консультацией, иногда перед отъездом даже понятия не имеют, где им придется жить. Главное, что их встретят, а долг за перелет можно будет отдать потом.

Когда мы готовимся к отпуску, то старательно выбираем отель, читаем отзывы. А вот при отъезде за границу на работу многие забывают о мерах безопасности и верят обещаниям незнакомого человека.

Вас должно насторожить, что рабочую визу наниматель предлагает оформить только после приезда. Это откровенная ложь, поскольку тип визы на территории чужой страны изменить невозможно. Не раз абонентки инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей признавались, что купились на обещание полностью покрыть все расходы на поездку. Однако после приезда выяснялось, что каким-то образом долг перед работодателем оказывался настолько большим, что работать приходилось бесплатно.

Часто вербовщики, чтобы усыпить бдительность жертвы, начинают использовать сложную терминологию, сыпать бюрократическими цитатами из законодательства. За всем этим потенциальная жертва не видит сути — все это обман чистой воды.

Именно поэтому программа «Ла Страда» начинает информационную кампанию «Не становись заложником своей мечты». Мы хотим показать все риски необдуманной миграции тем, кто в погоне за красивой жизнью ставит под угрозу свою жизнь и здоровье. В трудные ситуации попадают те, кто до отъезда махнул рукой на меры предосторожности. О своей безопасности лучше позаботиться еще до отъезда, ведь помочь жертве торговли людьми на чужой территории всегда гораздо сложнее.