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В Красном костеле в Минске прозвучит цикл Вивальди "Времена года"

05.07.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В составе симфонического оркестра "Олимпия Классика" играют музыканты из различных авторитетных коллективов — Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь, оркестра Большого театра, Государственного камерного оркестра и других. Дирижер называет такой состав оркестром фестивального типа и говорит, что таких составов в мире немало. Именно они сейчас пользуются большей популярностью у публики, чем оркестры классических составов.

"Музыкант должен играть разнообразный репертуар. Если артист высокого класса играет в камерном оркестре, это сужает возможности. Мы же пытаемся жанровый диапазон сделать более широким, от музыки барокко и до современного кроссовер-направления, которое соединяет поп-рок, рок или саундтреки с симфоническим оркестром. В общем, получаются хиты всех времен и народов, которые нам интересно играть", — говорит дирижер.

В Красном костеле в Минске прозвучит цикл Вивальди "Времена года"
© Sputnik / Виктор Толочко
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В среду, 5 июля, в Красном костеле в Минске оркестр "Олимпия Классика" представит публике оригинальную программу, основой которой станет знаменитый цикл Антонио Вивальди "Времена года". Также в концерте прозвучат знаменитые мелодии мира — полонез Огинского, музыкальная тема Нино Рота из кинофильма "Крестный отец"  и другие саундтреки "старого Голливуда".

"Во "Временах года" будет солировать яркий талант, скрипач Павел Батян, которого очень высоко оценил Владимир Спиваков. Под его руководством музыкант открывал проект "Молодые звезды в Кремле". В целом, весь состав камерный, струнный, который в антураже Красного костела абсолютно уместен", — рассказывает Снитко.

По словам собеседника, в составе оркестра много одаренных молодых музыкантов — лауреатов специальной премии президента Республики Беларусь. Кроме того, с оркестром регулярно сотрудничают известные белорусы, которые много выступают за рубежом и играют в оркестрах мирового класса, но порой просто хотят выступить на родине.

"Например, в Штутгарте играет виолончелист Михаил Самсонов, он сейчас один из лучших в мире, и мы в скором времени, надеюсь, сделаем с ним несколько концертов в Беларуси", — говорит Снитко.

В следующем сезоне оркестр "Олимпия Классика" готовит для слушателей сразу несколько проектов, один из которых дирижер считает знаменательным и для музыкантов, и для себя лично.

"Владимир Георгиевич Мулявин, мы выступали когда-то вместе, как-то предложил сделать совместную программу с симфоническим оркестром. У "Песняров" не было такого опыта сотрудничества, и он, очевидно, шел к этому, размышлял над новыми формами развития жанра. Но случилась трагедия, и его соратник и друг Владимир Ткаченко не так давно написал версию музыки "Песняров" для симфонического оркестра и предложил сделать премьеру", — рассказывает Снитко.

Сочинение в трех частях длится около 40 минут и включает практически все знаменитые темы "Песняров". Как рассказал собеседник, произведение имеет цельную структуру, развитие, внутреннюю драматургию и трагическую кульминацию, которая ассоциируется с жизнью легендарного Песняра. В планах оркестра — представить новое произведение публике 12 января, в день рождения Владимира Мулявина, в минской филармонии. А во втором отделении концерта будут звучать знаменитые мелодии Игоря Лученка, который в будущем году отметит свое 80-летие.

Беседу с дирижером симфонического оркестра "Олимпия Классика" Михаилом Снитко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Дирижер симфонического оркестра "Олимпия Классика" Михаил Снитко рассказал радио Sputnik Беларусь о новом музыкальном проекте своего коллектива и о том, почему все...

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