Видеофакт: весь Минск - на одной клумбе

Беларусь 3 июля отметила День Независимости : к празднику активно украшали города, а наиболее нарядным выглядел Минск. Кроме традиционных флагов и растяжек приготовили к празднику и несколько необычных украшений.



© Sputnik/ Валентин Филимонов / Александр Шурмелев Видеофакт: как выглядел салют в честь Дня Независимости

Так, в сквере недалеко от гостиницы "Беларусь" сотрудники "Минскзеленстроя" высадили уникальную клумбу, на которой изображены известные сооружения Минска — церковь на Немиге, "Минск-Арена" и другие.

Sputnik снял удивительную клумбу с дрона, так как прохожему не удастся разглядеть в цветах знакомые виды. Смотрите полное видео.