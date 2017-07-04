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Видеофакт: весь Минск - на одной клумбе

05.07.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь 3 июля отметила День Независимости: к празднику активно украшали города, а наиболее нарядным выглядел Минск. Кроме традиционных флагов и растяжек приготовили к празднику и несколько необычных украшений.

Видеофакт: весь Минск - на одной клумбе
© Sputnik/ Валентин Филимонов / Александр Шурмелев
Видеофакт: как выглядел салют в честь Дня Независимости

Так, в сквере недалеко от гостиницы "Беларусь" сотрудники "Минскзеленстроя" высадили уникальную клумбу, на которой изображены известные сооружения Минска — церковь на Немиге, "Минск-Арена" и другие.

Sputnik снял удивительную клумбу с дрона, так как прохожему не удастся разглядеть в цветах знакомые виды. Смотрите полное видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Ко Дню Независимости минские "зеленстройщики" создали уникальную клумбу со знаменитыми видами столицы. Смотрите на видео необыкновенную клумбу, снятую с дрона.

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