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Видеофакт: весь Минск - на одной клумбе
05.07.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь 3 июля
© Sputnik/ Валентин Филимонов / Александр Шурмелев
Так, в сквере недалеко от гостиницы "Беларусь" сотрудники "Минскзеленстроя" высадили уникальную клумбу, на которой изображены известные сооружения Минска — церковь на Немиге, "Минск-Арена" и другие.
Sputnik снял удивительную клумбу с дрона, так как прохожему не удастся разглядеть в цветах знакомые виды. Смотрите полное видео.
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Ко Дню Независимости минские "зеленстройщики" создали уникальную клумбу со знаменитыми видами столицы. Смотрите на видео необыкновенную клумбу, снятую с дрона.
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