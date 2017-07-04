У Надежды Скардино новое ложе – винтовочное

Казалось, только недавно женская команда завершила трехнедельный и очень тяжелый по нагрузкам сбор в австрийском Хохфильцене, как уже 4 июля тренировки возобновились в Раубичах. Правда, это касается четырех биатлонисток – Скардино, Кривко, Писаревой и Солы. Домрачева, готовящаяся по индивидуальному плану, выбирая из Хохфильцена, Раубич и Обертиллиаха, решила и в июле трудиться в австрийских Альпах. Все в том же Хохфильцене.

Тем паче, что и Эдер, как и в мае, не приедет в Беларусь. Тренировки в Раубичах – ответственность Свободы, который, впрочем, не скрывает, что они со старшим по стажу коллегой все согласовали, утрясли и пришли к единому мнению. Кстати, в августе сбор в среднегорье пройдет опять в Австрии – в Обертиллиахе, в чем чувствуется несомненное влияние герра Альфреда.

Но никаких проблем та же Скардино в этом не видит. Главное, что в олимпийском сезоне работа грамотно организована, и сама Надежда находится в полном контакте с тренерами, понимая и принимая их требования: "К счастью, у нас в команде все устаканилось. Меня все устраивает. Общий язык с наставниками найден. Места проведения сборов не вызывают никаких нареканий. Ничто не отвлекает, можно целиком и полностью сосредоточиться на тренировочном процессе. Очень этим довольна – немаловажный фактор, оказывающий самое позитивное влияние на процесс подготовки".

В гору на велосипеде

Что же касается настроения, то оно – боевое: "После австрийских нагрузок сумела несколько дней провести дома в Петербурге. Конечно, психологически отдохнула, хотя тренировки не забросила, выполняя индивидуальные задания. Уже вечером 2 июля прилетела в Минск. С настроением все в порядке. Тестирование, которое мы прошли на тредбане в Рамзау, вселило оптимизм. У нас ведь накоплена солидная информационная база. Сравнили результаты тестов и поняли, что есть обнадеживающий прогресс".



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Кстати, на сборе в Хохфильцене Надежда пропустила несколько тренировок по причине неких простудных симптомов. Но, к счастью, их удалось локализовать, и, по словам Свободы, Скардино выполнила всю программу сбора. А ведь она – программа – включала в себя тяжелейшие тренировки в аэробных режимах: не быстро, но много и долго.

"Человек привыкает ко всему, – говорит Надежда. – Тем более, что мы настраиваемся именно на такую работу, да и опыт накоплен. Психологически, конечно, непросто, но, когда понимаешь, зачем и для чего все делается, становится легче. Да и смена роллеров на велосипед или кросс – тоже важна. Происходит ротация мест тренировок, а значит, меняются визуальные картинки, что для меня важно. Удар по монотонности. Например, у нас был велосипедный заезд в гору по серпантину – 20 километров. Тяжело. Но зная, какой оттуда откроется роскошный вид, – приободрялась. Еще помогает музыка".

"Что мне снег, что мне зной"

А вот что могло помешать белорусским биатлонисткам в Австрии, так это неожиданный зной, припекший Хохфильцен во второй половине июня. Жара заставляла Свободу и Эдера назначать первую тренировку на полвосьмого утра.



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Однако Скардино не увидела в этом большой проблемы, хотя у нее есть четкая позиция: "Я люблю метеорологическое разнообразие. Если постоянно пасмурно и дождь – не нравится. Как и жара изо дня в день за тридцать градусов. В последнем случае вообще тяжело тренироваться. Приходится тратить больше сил, чрезмерно выплескивать энергию. Самая комфортная погода для нас: 20-25 градусов, чтобы облачно, но не дождливо. Что же касается начала тренировок в полвосьмого утра, то надо раньше ложиться спать – только и всего. Работа есть работа".

Хотите менять – меняйте

Разумеется, при разговоре о биатлоне нельзя избежать темы стрельбы. Тем более, сейчас, когда при увеличении интенсивности нагрузок количество промахов увеличивается. Даже у такого суперснайпера, как Скардино. Однако Надежда уверена в себе: "В мае стреляли без нагрузки, теперь уже настала очередь комплексных тренировок. Работа близкая к соревновательным режимам, отчего она и важная и ответственная. Что же касается совета, как справиться психологически с возросшим процентом промахов, то он тривиален – больше попадать, меньше мазать! Тогда обойдетесь без стрессов. Главное не впадать в панику в первые дни роста интенсивности нагрузок. Трудиться, стремясь вернуть себе точность, свойственную более спокойным тренировочным режимам".



© Sputnik Евгений Биятов Слева направо: Дарья Домрачева и Надежда Скардино

Год назад Скардино вместе со Свободой решили изыскать резервы в повышении скорострельности. Но опыт получился неоднозначным, что вынуждало аккуратно подвести Надежду к этой теме.

Впрочем, она ее даже углубила, рассказав о новых приключениях своей знаменитой винтовки, чья особенность – искривленное ложе: "После минувшего сезона пришли к выводу о ее несовершенстве, если в преломлении на такую винтовку вовсе можно вести речь о "совершенстве". Это нестандартная модель, и только мои личные ощущения могут подсказать, что правильно и хорошо, а что нет. В итоге было сделано новое ложе. Причем в Беларуси, что позволяет в режиме "обратной связи" заниматься подгонкой по мере необходимости. Винтовка стала легче, с ней проще работать при порывах ветра. Она учитывает мои требования комфорта при стрельбе. Июнь уже отработала – ощущения хорошие. Сейчас в Раубичах начнутся быстрые тренировки со стрельбой, и я начну больше понимать, что к чему. Поэтому, говоря о скорострельности, надо учитывать и эти факты. Буду стараться, работать. Желая, действительно, стрелять быстрее не в ущерб точности. Причем я сама ведь понимаю щепетильность ситуации: уже несколько раз говорила о готовности, выдавая во многом желаемое за действительное. Но что делать? Для меня опять многое вновь, опять надеюсь, понимая, что на изменения надо идти. Если хотите что-то поменять – меняйте! Мечтая об успехах в олимпийском сезоне, надо идти на какие-то риски".

Неужели занавес?!

В ходе разговора со Скардино, разумеется, олимпийская тема была продолжена, но в достаточно печальном для болельщиков контексте: "Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и даже сегодня нет-нет, да и задумываюсь о будущих стартах в Южной Корее. Тем более, что это, возможно, мой последний сезон… Возраст таков, что надо уже смотреть немного в другую сторону. Я не хочу делать заранее никаких заявлений, но такие мысли есть. Главное, что они оказывают на меня правильное воздействие – только подстегивают работать на максимуме! Чтобы сказать себе: молодец, сделала все, что хотела и могла. А потом с улыбкой уйти на другое поприще".

Или не уйти? Ведь, альтернатива всегда есть, не так ли, Надежда?