Сегодня мы знакомимся с последним героем « Одобрено диетологом » - совместного проекта LADY.TUT.BY и « Корона ». Обратиться к нам за советом решила 24-летняя Юлианна. Ее проблема в том, что, несмотря на регулярные походы в спортзал, вес уже год как не уходит. Помогать цифре на весах измениться будет диетолог Анастасия Уласевич. Вместе девушки отправились в магазин за продуктами.

Чем опасна «молочка» и как вафельки проявляются на лице

- Из всех наших героев у Юлианны самый сложный запрос. Девушка жалуется не просто на лишние килограммы или не построенный режим питания, а еще и на высыпания на коже. Также она занимается спортом, но практически не видит результатов по весу, - обозначает важные моменты диетолог.





По словам Анастасии, перед нами стоит двойная задача: во-первых, нужно подобрать меню, которое сдвинет вес с мертвой точки, во-вторых, проанализировать рацион и понять, какие продукты влияют сейчас на состояние кожи Юлианны.

- Я интересуюсь темой правильного питания: читаю различные статьи, литературу. Но теория – это теория, а реальное общение со специалистом – совсем другое дело, - объясняет свою мотивацию девушка.

Анастасия рассчитала: сейчас у нашей героини ИМТ (индекс массы тела – прим. TUT.BY) в норме. Диетолог показала героине как рассчитать то количество калорий, которое девушка расходует в день, и как на основе этого вывести примерное количество питательных веществ, которое она должна съедать, чтобы похудеть. Избыток не "сгоревших" калорий отражается на талии, но и длительный их дефицит не сулит позитив - в таких условиях сложно иметь стройное и здоровое тело.

- На завтрак я обычно ем кашу: чаще всего рис и гречку, манку – очень редко. Обязательно готовлю ее на молоке, чтобы получался своеобразный супчик. Дальше на работе идет какой-то перекус – фрукт или вафли.





Юлианна рассказывает, что даже когда не хочет сладкого, может потянуться за вафелькой. Принцип такой: коллеги едят – и я за компанию. В последнее время девушка пытается заменить сладости зелеными яблоками. Но, признается, есть от них хочется еще больше.

- На обед стараюсь брать салат, в котором или минимум майонеза, или его вообще нет. Иногда – просто овощи. Основным блюдом идет курица или рыба. Бывает, что мяса нет – тогда ем рис с овощами. В последнее время полюбила омлет. Делаю его с зеленью, овощами или сыром. Затем снова идет перекус, и на ужин тоже ем что-то мясное с салатом.

Анастасия отмечает: рацион девушки неплох, его нужно лишь поправить с учетом анализа состава продуктов. Единственный настоящий «грех», от которого Юлианне надо непременно избавиться, это привычка пить чай «с чем-нибудь».

Во всем нужно знать меру: даже на полезных продуктах можно поправляться. Особенно, если есть больше, чем нужно организму или в не подходящее время для этого продукта. Например, фрукты, съеденные вечером, даже вписываясь в общую калорийность дня, могут держать вес на месте.

Вот и Юлианна, не может ответить, сколько калорий в день получает. В своей практике диетолог не использует длительный подсчет калорий, это только добавляет психологический стресс и боязнь еды. Но одну-две недели полезно повзвешивать еду, посчитать калории, что бы сложилось понимание, сколько мы съедаем.





Наша героиня жалуется на кожные высыпания. Анастасия на пальцах объяснила ей связь еды и гормонов, повинных в этом процессе. Одним из виновников стимуляции кожного сала является лейцин - аминокислота, которой богата «молочка», красное мясо, арахис, соя, пшеница. Сладости и дисбаланс в потребляемых жирах только ухудшают этот процесс.

Юлианна не падает духом: если для «чистого» лица и женственной фигуры надо будет ограничить себя в "молочке" и сладостях, то она готова пойти на это.

Экскурс в подводный мир: кижуч, камбала и преимущества дикого лосося

Корректировку всего рациона в комплексе мы оставляем на совесть Юлианны. Сегодня Анастасия выберет для девушки только ингредиенты для пары блюд, которыми она может разнообразить свое питание.

В первую очередь направляемся в рыбный отдел.





- Рыбу я покупаю часто, - говорит Юлианна. - Из более постных сортов предпочитаю хек и минтай, а вот больше всего я обожаю готовить кижуч. Карпа и камбалу готовлю реже, потому что получается не так, как хотелось бы.

Анастасия предлагает все же выбрать скумбрию.

- Вообще, любая качественная рыба – прекрасный продукт для летнего рациона. Она богата незаменимыми аминокислотами и восполняет баланс Омега-3 и Омега-6. (Об этих кислотах мы уже писали в прошлых выпусках. – прим. TUT.BY). Попробуем приготовить скумбрию – она, как и в другая жирная рыба, богата Омега-3. В этом плане она не сильно уступает дикому лососю.

Другое дело, что красную рыбу – например, того же кижуча, - можно не так часто включать в рацион, если это дорого обходится.





- Мы запечем скумбрию небанально – в фольге с пряностями и в мультиварке. Возможно, такой способ приготовления откроет Юлианне новые оттенки вкуса этой рыбы, - комментирует Анастасия.

Не забываем, проходя мимо морозильников, захватить и креветки: они понадобятся нам для салата.

Как выбрать капусту с яблоками и насколько часто нужно есть салат

Конечно, помимо «мясной» составляющей салата, в нем должны быть и овощи. Для их покупки останавливаемся в центральной части торгового зала.

- Есть золотое правило для приготовления салата – в нем должно быть как минимум три ингредиента, - объясняет Анастасия. И сразу же останавливается около капусты, подхватывая два кочана из разных ящиков. – В чем между ними разница?





Юлианна растерянно пожимает плечами.

- Время. Лучше выбирать молодую капусту, она с яркими и зелеными листиками. Да, она немного дороже, но белые кочаны ввиду своего «возраста» и сорта уже не так насыщенны полезными веществами, - отвечает на свой же вопрос Анастасия. - В капусте много клетчатки, что хорошо сказывается на пищеварении.

Для нашего будущего блюда мы положили в корзинку, кроме капусты, редис, яблоко и лук порей. Кстати, Анастасия также рекомендует присматриваться к яблокам при покупке: лучше отказаться от рыхлых плодов и тех, которые покрыты слишком заметным восковым слоем. Последний лишает фрукт натуральности, а рыхлость – показатель высокого содержания сахара.





Учимся делать «жидкое золото» из масла

Юлианна любит есть каши на завтрак, поэтому диетолог решила научить девушку делать это правильно. Кашу мы сварим на воде, но для придания сливочного вкуса добавим топленое масло: так крупа не получится сухой и не принесет неприятных сюрпризов в виде прыщика на лбу.





Анастасия предлагает запомнить два универсальных правила при выборе масла:

1. Масло должно быть натуральной жирности. То есть «разрешенный» минимум – 82,5%.

2. Нужно читать состав: лучше брать продукт без соли.

Диетолог подчеркивает, что топленое масло – продукт, отличающийся от сливочного масла в своем обычном виде. В аюрведе топленое масло называют даже «жидким золотом».

- При топлении из масла убираются белковые компоненты молока. Они не всеми хорошо переносятся. А еще, если правильно хранить такое масло, оно может «выдержать» даже несколько месяцев. При топлении в нем сохранится витамин Е, зато уйдут те компоненты, которые понижают температуру дымления масла.





Юлианна слушает с интересом, но настороженно – такого на кухне она еще не пробовала!

Остается лишь купить крупу. В бакалейном ряду Анастасия не так критично подходит к выбору продуктов.





- Честно, не особенно руководствуюсь какими-то правилами при выборе гречки. Какая понравится по виду – ту и беру, - говорит Юлианна.

Оказалось, такой подход – абсолютно нормальный.

- Разница между зеленой и коричневой гречкой лишь в том, что светлая – не обжаренная, а темная – обжаренная. Конечно, зеленая гречка сейчас набирает популярность: ее, например, легко превратить в полезные проростки. Но, если мы говорим о каше, можно спокойно брать обжаренную крупу. Тем более она обладает более яркими вкусовыми качествами. Есть небольшой лайфхак: для того, чтобы получить всю пользу из крупы, перед варкой ее нужно вымочить ночь в воде. Это уменьшит содержание фитиновой кислоты и, следовательно, микроэлементы будут лучше усваиваться организмом.





В следующем, завершающем, выпуске проекта мы приготовим с Юлианной и поваром Андреем Жичко блюда из купленных нами ингредиентов. Помогать им в этом будут эксперт по правильному питанию Наталья Чавко и ведущий Иван Величко.

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