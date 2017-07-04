В Гомеле праздничные мероприятия на Купалье пройдут 6 июля

В Центральном районе в 17.00 на озерах возле улицы Макаенка пройдет районный народный праздник «Купалье». Здесь жители и гости города смогут принять участие в спортивных состязаниях, мастер-классах по плетению кукол-купалинок и веночков, узнать судьбу по гаданиям и предсказаниям. Для самых маленьких будет работать детская развлекательная площадка, пишут « Гомельские ведомости ».





В Советском районе праздник начнется в 17.30 в микрорайоне «Любенский» на улице Мележа и порадует гомельчан масштабной концертно-развлекательной программой, хороводами, конкурсами на лучший образ Купалинки и лучший купальский венок. Запланировано сжигание куклы Мары, бой мешками, работа интерактивной площадки по плетению венков.

В Железнодорожном районе на каскаде озер микрорайона «Гомсельмаш» в 18.00 стартует народно-обрядовый праздник «Красочное Купалье», во время которого выступят творческие коллективы и покажут яркое тематическое театрализованное представление.

А в 20.00 в торгово-развлекательном центре «Секрет» состоится музыкально-развлекательная программа «Купалье» с участием коллективов Городского центра культуры.