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Запуск новой системы подачи информации о ввозимых в ЕАЭС товарах ожидается к концу 2018 года

05.07.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Запуск новой системы подачи информации о ввозимых в ЕАЭС товарах ожидается к концу 2018 года

Изменения позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС и сократить сроки выпуска товаров

На общественное обсуждение вынесены Проекты четырех решений Коллегии ЕЭК, регламентирующих порядок представления информации при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС различными видами транспорта – воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным. Решения установят сроки выдачи информации и ее состав, а также лиц, которые обязаны или имеют право ее представлять, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Разрабатываемые решения будут первым шагом, трансформирующим действующую процедуру подачи предварительной информации о ввозимых на территорию Союза товарах. Разработчики проектов решений от госорганов и бизнеса договорились о принципиально новых подходах к представлению и возможностях использования такой информации», – отметил директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев.

​По словам представителя Комиссии, после вступления в силу решений Коллегии ЕЭК представление предварительной информации о товарах и транспортных средствах, поступающих на территорию Союза, приобретет обязательный характер независимо от вида транспорта. Участники ВЭД смогут заранее вместе с обязательной частью подать в таможенный орган дополнительные сведения, которые впоследствии будут использоваться в качестве транзитной декларации, заявления о помещении товаров на склад временного хранения и иных целях перевозчика.

​Эти и другие изменения позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС и сократить сроки выпуска товаров.

Для полноценного запуска прогрессивных нововведений в части ускорения перемещения товаров экспертам предстоит разработать также порядки регистрации, формирования и использования предварительной информации в виде электронного документа.

Ожидается, что трансформированный институт предварительного информирования на всех видах транспорта заработает к концу 2018 году.

 
 
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Изменения позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС и сократить сроки выпуска товаров

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