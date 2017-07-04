Главный адепт здорового образа жизни в Беларуси — это Александр Лукашенко. Он не пьет и не курит, по 2−3 часа в день занимается спортом и правильно питается. Не зря на протокольных фото 62-летний белорусский президент выглядит крепче лидеров других стран. Он часто рассказывает про свои здоровые привычки и даже дает советы по питанию. Внимательно ли вы его слушали?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Знаете ли вы Лукашенко как "зожника", а не президента? Главный адепт здорового образа жизни в Беларуси - это Александр Лукашенко. Он не пьет и не курит, по 2−3 часа занимается спортом и правильно питается. Президент...