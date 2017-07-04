ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест. Знаете ли вы Лукашенко как "зожника", а не президента?

05.07.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный адепт здорового образа жизни в Беларуси — это Александр Лукашенко. Он не пьет и не курит, по 2−3 часа в день занимается спортом и правильно питается. Не зря на протокольных фото 62-летний белорусский президент  выглядит крепче лидеров других стран. Он часто рассказывает про свои здоровые привычки и даже дает советы по питанию. Внимательно ли вы его слушали?

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный адепт здорового образа жизни в Беларуси - это Александр Лукашенко. Он не пьет и не курит, по 2−3 часа занимается спортом и правильно питается. Президент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Запуск новой системы подачи информации о ввозимых в ЕАЭС товарах ожидается к концу 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика