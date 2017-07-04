Что бывает, когда сантехники и электрики занимаются дизайном. Оригинальные идеи для интерьера

Видеть прекрасное в совершенно простых и обыденных вещах способен далеко не каждый человек. Например, что бы вы могли смастерить из водопроводных труб и досок? Или старой терки, болтов и гаечных ключей? Слесари, токари, сантехники и электрики из этого «металлолома» создают порой удивительные дизайнерские и функциональные штуки.

Самые любопытные идеи смотрите в нашей фотоподборке из соцсетей .























































































