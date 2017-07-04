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Что бывает, когда сантехники и электрики занимаются дизайном. Оригинальные идеи для интерьера
Видеть прекрасное в совершенно простых и обыденных вещах способен далеко не каждый человек. Например, что бы вы могли смастерить из водопроводных труб и досок? Или старой терки, болтов и гаечных ключей? Слесари, токари, сантехники и электрики из этого «металлолома» создают порой удивительные дизайнерские и функциональные штуки.
Самые любопытные идеи смотрите в нашей фотоподборке из
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Фотоподборка дизайнерских вещей из "металлолома" и остатков стройматериалов.
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