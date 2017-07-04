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Россия на полгода продлила продэмбарго для стран, наложивших на нее санкции

05.07.2017 09:48 — Разное | Ежедневник  
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Россия на полгода продлила продэмбарго для стран, наложивших на нее санкции

Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о продлении запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции. Постановление размещено на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение продлить на полгода экономические ограничительные меры против Москвы, действующие до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные ответные экономические меры распространяются на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим.

Западные страны ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на Украине и в Крыму. Москва в ответ ограничила импорт продуктов из стран, которые наложили ограничения. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты. Запад связывает действие санкций с полной имплементацией Минских соглашений. При этом Москва не раз заявляла, что это требование абсурдно, поскольку Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Также Россия неоднократно называла разговор на языке санкций контрпродуктивным.

 
 
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Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты

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