Россия на полгода продлила продэмбарго для стран, наложивших на нее санкции





Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о продлении запрета на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции. Постановление размещено на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости .

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение продлить на полгода экономические ограничительные меры против Москвы, действующие до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные ответные экономические меры распространяются на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим.

Западные страны ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на Украине и в Крыму. Москва в ответ ограничила импорт продуктов из стран, которые наложили ограничения. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты. Запад связывает действие санкций с полной имплементацией Минских соглашений. При этом Москва не раз заявляла, что это требование абсурдно, поскольку Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Также Россия неоднократно называла разговор на языке санкций контрпродуктивным.