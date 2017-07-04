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Нигериец попытался в желудке провезти через французскую границу 79 тысяч евро
05.07.2017 09:36 — Разное | Ежедневник
В желудке мужчины находилось несколько контейнеров с купюрами в 200 и 500 евро.
Таможенники французского Страсбурга задержали гражданина Нигерии, который пытался провезти через границу крупную незадекларированную сумму, сообщает
Нигерийцу предложили пройти в отделение для досмотра. В карманах и носках задержанного нашли 13 тыс. швейцарских франков. Возможно, «аромат» именно на этих купюрах учуяла собака. Задержанный тут же пояснил, что эту сумму он заработал, подрабатывая мойщиком посуды в ресторане на испанском курорте.
Однако волнение нигерийца вызвало подозрения у полицейских и они провели рентгенологическое исследование мужчины. Как оказалось, в его желудке находятся еще несколько контейнеров с деньгами, упакованными в презерватив. Общая сумма купюр номиналом в 200 и 500 евро приблизилась к 79 тыс. В настоящее время гражданину Нигерии предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег, полученных незаконным путем.
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В желудке мужчины находилось несколько контейнеров с купюрами в 200 и 500 евро.
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