Нигериец попытался в желудке провезти через французскую границу 79 тысяч евро





В желудке мужчины находилось несколько контейнеров с купюрами в 200 и 500 евро.

Таможенники французского Страсбурга задержали гражданина Нигерии, который пытался провезти через границу крупную незадекларированную сумму, сообщает БЕЛТА . Задержание возле городского автовокзала произошло случайно. На мужчину отреагировала служебная собака. Она учуяла запах наркотических веществ.

Нигерийцу предложили пройти в отделение для досмотра. В карманах и носках задержанного нашли 13 тыс. швейцарских франков. Возможно, «аромат» именно на этих купюрах учуяла собака. Задержанный тут же пояснил, что эту сумму он заработал, подрабатывая мойщиком посуды в ресторане на испанском курорте.

Однако волнение нигерийца вызвало подозрения у полицейских и они провели рентгенологическое исследование мужчины. Как оказалось, в его желудке находятся еще несколько контейнеров с деньгами, упакованными в презерватив. Общая сумма купюр номиналом в 200 и 500 евро приблизилась к 79 тыс. В настоящее время гражданину Нигерии предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег, полученных незаконным путем.