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Нигериец попытался в желудке провезти через французскую границу 79 тысяч евро

05.07.2017 09:36 — Разное | Ежедневник  
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Нигериец попытался в желудке провезти через французскую границу 79 тысяч евро

В желудке мужчины находилось несколько контейнеров с купюрами в 200 и 500 евро.

Таможенники французского Страсбурга задержали гражданина Нигерии, который пытался провезти через границу крупную незадекларированную сумму, сообщает БЕЛТА. Задержание возле городского автовокзала произошло случайно. На мужчину отреагировала служебная собака. Она учуяла запах наркотических веществ.

Нигерийцу предложили пройти в отделение для досмотра. В карманах и носках задержанного нашли 13 тыс. швейцарских франков. Возможно, «аромат» именно на этих купюрах учуяла собака. Задержанный тут же пояснил, что эту сумму он заработал, подрабатывая мойщиком посуды в ресторане на испанском курорте.

Однако волнение нигерийца вызвало подозрения у полицейских и они провели рентгенологическое исследование мужчины. Как оказалось, в его желудке находятся еще несколько контейнеров с деньгами, упакованными в презерватив. Общая сумма купюр номиналом в 200 и 500 евро приблизилась к 79 тыс. В настоящее время гражданину Нигерии предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег, полученных незаконным путем.

 
 
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В желудке мужчины находилось несколько контейнеров с купюрами в 200 и 500 евро.

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