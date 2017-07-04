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Бен Скривенс нашел новую работу

05.07.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
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Канадский голкипер Бен Скривенс, в минувшем сезоне защищавший ворота минского «Динамо», нашел новую работу. О подписании контракта с 30-летним вратарем сообщает официальный сайт уфимского «Салавата Юлаева». Соглашение рассчитано на один сезон.


Бен Скривенс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бен Скривенс призван заменить покинувшего уфимскую команду в межсезонье шведского вратаря Никласа Сведберга.

«Салават Юлаев» в прошлом сезоне занял 6-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, а первом раунде плей-офф проиграл казанскому «Ак Барсу» (итог серии 1−4).

Минские динамовцы во многом благодаря надежности Бена Скривенса показали лучший результат в регулярном сезоне (8-е место в общей таблице КХЛ), но в плей-офф уступили в первом раунде ярославскому «Локомотиву» (1−4).

Бен Скривенс в прошлом сезоне с учетом плей-офф провел 60 матчей за минское «Динамо», в которых отразил 91,6% бросков. Белорусский клуб предложил Скривенсу заключить новый контракт на прежних условиях, но голкипер сначала попытался найти варианты в НХЛ, а затем все же принял предложение «Салавата Юлаева», который обозначил свой интерес к игроку еще весной.

Бен Скривенс

Родился 11.09.1986 в Спрус-Гроув (Канада)

Рост — 188, вес — 82.

Карьера игрока: Корнельский Университет (2006−2010), «Рединг Ройалс» (2010/11), «Торонто Мэйпл Лифс» (2011−2013), «Лос-Анджелес Кингз» (2013/14), «Эдмонтон Ойлерз» (2014/15), «Монреаль Канадиенз» (2015/16), «Динамо» Мн (2016/17).

Достижения: обладатель Гарри (Хэп) Холмс Мемориал Эворд (2012), чемпион ECAC Hockey (2010).

 
 
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Канадский голкипер Бен Скривенс, в минувшем сезоне защищавший ворота минского "Динамо", нашел новую работу.

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