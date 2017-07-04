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Бен Скривенс нашел новую работу
Канадский голкипер Бен Скривенс, в минувшем сезоне защищавший ворота минского «Динамо», нашел новую работу. О подписании контракта с 30-летним вратарем сообщает официальный
Бен Скривенс призван заменить покинувшего уфимскую команду в межсезонье шведского вратаря Никласа Сведберга.
«Салават Юлаев» в прошлом сезоне занял 6-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, а первом раунде плей-офф проиграл казанскому «Ак Барсу» (итог серии 1−4).
Минские динамовцы во многом благодаря надежности Бена Скривенса показали лучший результат в регулярном сезоне (8-е место в общей таблице КХЛ), но в плей-офф уступили в первом раунде ярославскому «Локомотиву» (1−4).
Бен Скривенс в прошлом сезоне с учетом плей-офф провел 60 матчей за минское «Динамо», в которых отразил 91,6% бросков. Белорусский клуб предложил Скривенсу заключить новый контракт на прежних условиях, но голкипер сначала попытался найти варианты в НХЛ, а затем все же принял предложение «Салавата Юлаева», который обозначил свой интерес к игроку еще весной.
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Канадский голкипер Бен Скривенс, в минувшем сезоне защищавший ворота минского "Динамо", нашел новую работу.
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