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Чайка vs дрон: птица совершила фигуру высшего пилотажа
05.07.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь
В интернете появился видеоролик, снятый с квадрокоптера, на котором видно, как чайка мастерски уходит от столкновения с дроном. Инцидент произошел в городе Сухуми (Абхазия).
"Летящая прямо на дрон чайка в последний момент совершила невероятный трюк и избежала столкновения", — написал автор видео.
Одни пользователи считают, что чайка продемонстрировала силу птичьего мозга. Другие отметили, что дроны начали пугать чаек. Некоторые зрители выразили беспокойство, отметив, что с ростом популярности дронов птицам вскоре может стать мало места.
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Пользователей YouТube впечатлила чайка, избежавшая столкновения с дроном. Смотрите на видео, с помощью какого трюка птица смогла избежать "аварии".
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