Чайка vs дрон: птица совершила фигуру высшего пилотажа

В интернете появился видеоролик, снятый с квадрокоптера, на котором видно, как чайка мастерски уходит от столкновения с дроном. Инцидент произошел в городе Сухуми (Абхазия).

"Летящая прямо на дрон чайка в последний момент совершила невероятный трюк и избежала столкновения", — написал автор видео.

Одни пользователи считают, что чайка продемонстрировала силу птичьего мозга. Другие отметили, что дроны начали пугать чаек. Некоторые зрители выразили беспокойство, отметив, что с ростом популярности дронов птицам вскоре может стать мало места.