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"Калашников" разработает три мотоцикла для военных
Концерн «Калашников» разработает три модели мотоциклов, которые будут предназначены для силовых структур. Премьера новинок пройдет на военно-техническом форуме «Армия-2017», запланированном на конец августа. Об этом сообщает «
Мотоциклы будут представлять собой модификации моделей «Иж». Источник «РБК», видевший макеты новинок, сравнил их по внешнему виду с горными мотоциклами Kawasaki. Разработки «Калашникова» будут без колясок, но с отсеками под автомат и в версиях с различной проходимостью.
Опрошенные «РБК» эксперты считают, что новые мотоциклы, скорее всего, будут разработаны совместно с китайцами.
На Ирбитском мотоциклетном заводе уже выпускается версия «Урала» для армии. Он оснащен коляской и может комплектоваться носителем противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с тепловизионным прицелом. Стоит такой мотоцикл около 500 тысяч рублей.
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Легендарный военный брэнд разработает модели мотоциклом, предназначенные для силовых структур.
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