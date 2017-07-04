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"Калашников" разработает три мотоцикла для военных

05.07.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
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Концерн «Калашников» разработает три модели мотоциклов, которые будут предназначены для силовых структур. Премьера новинок пройдет на военно-техническом форуме «Армия-2017», запланированном на конец августа. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники.


Мотоциклы будут представлять собой модификации моделей «Иж». Источник «РБК», видевший макеты новинок, сравнил их по внешнему виду с горными мотоциклами Kawasaki. Разработки «Калашникова» будут без колясок, но с отсеками под автомат и в версиях с различной проходимостью.

Опрошенные «РБК» эксперты считают, что новые мотоциклы, скорее всего, будут разработаны совместно с китайцами.

На Ирбитском мотоциклетном заводе уже выпускается версия «Урала» для армии. Он оснащен коляской и может комплектоваться носителем противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с тепловизионным прицелом. Стоит такой мотоцикл около 500 тысяч рублей.

 
 
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Легендарный военный брэнд разработает модели мотоциклом, предназначенные для силовых структур.

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