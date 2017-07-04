Концерн «Калашников» разработает три модели мотоциклов, которые будут предназначены для силовых структур. Премьера новинок пройдет на военно-техническом форуме «Армия-2017», запланированном на конец августа. Об этом сообщает « РБК » со ссылкой на собственные источники.





Мотоциклы будут представлять собой модификации моделей «Иж». Источник «РБК», видевший макеты новинок, сравнил их по внешнему виду с горными мотоциклами Kawasaki. Разработки «Калашникова» будут без колясок, но с отсеками под автомат и в версиях с различной проходимостью.

Опрошенные «РБК» эксперты считают, что новые мотоциклы, скорее всего, будут разработаны совместно с китайцами.

На Ирбитском мотоциклетном заводе уже выпускается версия «Урала» для армии. Он оснащен коляской и может комплектоваться носителем противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с тепловизионным прицелом. Стоит такой мотоцикл около 500 тысяч рублей.