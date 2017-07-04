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В Австрии из попавшего в ДТП грузовика на трассу высыпались несколько тысяч кур

05.07.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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Несколько тысяч кур стали причиной гигантской пробки на автостраде в районе Линца на западе Австрии. Перевозивший их грузовик потерпел аварию. Водитель не пострадал. Кур ловили прибывшие к месту происшествия пожарные.

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Грузовик, перевозивший кур по автостраде А1 на западе Австрии, врезался в дорожное ограждение. Водитель, вероятно, уснул за рулем. Тест на алкоголь дал отрицательный результат.

В результате удара на дорогу вывалились клетки с курами. Птицы разбрелись по округе. На их поимку прибыли пожарные и спасатели — около 100 человек.

Из-за аварии и куриного переполоха образовалась пробка длиной 10 километров. На поимку кур потребовалось около пяти часов, после чего движение возобновилось.

 
 
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