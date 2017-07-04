КГК выявил нерациональное использование денег, выделенных на ремонт трассы Р23 Минск-Микашевичи

Комитет госконтроля Минской области выявил ряд существенных нарушений, допущенных во время реконструкции республиканской дороги Р-23 «Минск-Микашевичи». Контрольные мероприятия свидетельствует о наличии недостатков при организации строительного процесса и его финансирования.





Напомним, трассу реконструируют в рамках Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2015 — 2019 годы. Деньги на дорогу выделил бюджет страны, также привлекались кредитные ресурсы Банка развития Беларуси

Выяснилось, что работы идут со значительным опозданием: программой предусматривалось, что в 2015—2016 гг. реконструируют 36,7 км автодороги, а в 2018 году — еще 15,3 км. Однако на момент проверки в эксплуатацию ввели лишь 28 км дороги. Предстоит выполнить работы еще на 24,3 км (IV очередь — 8,7 км, V очередь — 6,8 км, VI очередь — 8,8 км). Однако на момент проверки строительно-монтажные работы велись только по IV очереди, а по V и VI очередям (нормативный срок их строительства по 26 месяцев) строительные работы не начинались.

Деньги, выделенные на реконструкцию дороги Р-23, также не всегда использовались рационально.

— Например, из-за корректировки проектно-сметной документации оказались законсервированными, а попросту говоря аккуратно закопанными 152 железобетонных фундамента, установленных для монтажа шумозащитного экрана. Затраты на устройство и консервацию фундаментов составили около 84 тысячи рублей, — отметили в КГК.

К тому же генподрядчиком (ОАО «Дорожно-строительный трест № 3») нарушались нормативные правовые акты в сфере строительства: не проводился должный операционный контроль за выполнением работ, не осуществлялся отвод поверхностных и подземных вод перед началом земляных работ.

Из недостатков КГК отметил также и то, что меры безопасности в местах дорожных работ не обеспечивались в должной мере (например, для водителей и строителей не обозначались, как требуется, опасные зоны, не были ограждены рабочие и приемные котлованы камер водопровода). Отсутствовали в необходимом количестве технические средства организации дорожного движения. Не было организовано надлежащее складирование и хранение материалов, изделий, конструкций.

По итогам проверки РУП «Минскавтодор-Центр» и ОАО «Дорожно-строительный трест № 3» рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.