Под Гомелем пенсионер на мопеде не справился с управлением и упал: пострадала пассажирка

ДТП случилось утром 4 июля в Гомельском районе, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ региона.





76-летний водитель мопеда Alpha WJ50 ехал по дороге Баштан — Хуторянка в направлении деревни Хуторянка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, не удержал равновесие мопеда и упал.

В аварии пострадала 69-летняя пассажирка — женщину госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

Водитель и пассажирка были трезвыми, а также в мотошлемах, уточнили в ГАИ.