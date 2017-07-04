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Под Гомелем пенсионер на мопеде не справился с управлением и упал: пострадала пассажирка

05.07.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось утром 4 июля в Гомельском районе, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ региона.


76-летний водитель мопеда Alpha WJ50 ехал по дороге Баштан — Хуторянка в направлении деревни Хуторянка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, не удержал равновесие мопеда и упал.

В аварии пострадала 69-летняя пассажирка — женщину госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

Водитель и пассажирка были трезвыми, а также в мотошлемах, уточнили в ГАИ.

 
 
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69-летнюю женщину госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

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