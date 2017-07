22 июля под Минском состоится десятый музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» . В этом году организаторы готовятся встретить на аэродроме «Боровая» до 20 тысяч гостей и объявляют новых участников, которые усилят лайн-ап концерта — белорусская группа The Stokes и рокер Sven Fredrikson, автор и фронт-мен группы The Fall of Ego.





Откроет юбилейный десятый фестиваль белорусская группа The Stokes. Первый англоязычный альбом группы «No Escape» был выпущен в Германии в 1999 году. Его продюсировал немецкий гитарист белорусского происхождения и участник группы Rage- Виктор Смольский. С этим материалом музыканты громко заявили о себе, как открытие белорусской рок-сцены на премии «Рок корона».

После работы за рубежом группа к 2000 году вернулась в Минск и перешла на русский язык, радуя белорусских радиослушателей хитом «Между Минском и Римом».

Став одной из самых концертирующих групп Беларуси, коллектив переезжает в Россию В 2008 году Stokes записали альбом «Ne Zамерзай», саунд-продюсером выступил бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.

Сейчас группа готовит новый альбом, а на фестивале «Рок за Бобров» представит концертную программу «Между Минском и …»

Также открытием фестиваля станет участие английского рокера Свена Фредриксона, автора и фронт-мена группы The Fall of Ego.





Шведский викинг, который родился и вырос в Великобритании, несколько лет назад влюбился в простую белорусскую девушку и переехал жить в Беларусь. Но жить без музыки у Свена не получается, он записал дебютный альбом в Англии вместе с музыкантами Primal Scream и собрал полностью белорусский состав музыкантов для выступлений.

Выбор организаторов фестиваля не случаен, Свен Фредриксон будет первым английским артистом, который планирует участвовать в национальном отборе Евровидения. Возможно, это хороший шанс для нашей страны, считают организаторы "Рок за Бобров", отправить профессионального артиста скандинавской внешности с превосходным английским языком.

— Музыка — это самый простой и чистый способ коммуникации между людьми, — говорит Свен Фредриксон. — Неважно, откуда мы родом и как далеки друг от друга, важно только сможем ли мы дарить свою музыку здесь и сейчас, объединяя время и пространство.

Напомним, в марте были объявлены первые хедлайнеры «Рока за Бобров». Помимо культовых «Чайфа» и «Касты», особое внимание обращает на себя выступление проекта Brutto&Lyapis с программой Double Hot. Белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рока за Бобров» музыкантами будет разработана особенная музыкальная программа. Также подтверждено участие групп: Сплин, «Дай Дарогу!», Anacondaz, Naviband.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Где: аэродром «Боровая». Когда: 22 июля. Цена билета: от 35 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

Каким был фестиваль в 2016 году, можно посмотреть в фотоотчете .

