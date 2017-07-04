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Рокер из Англии и белорусы The Stokes: организаторы "Рок за Бобров" объявили новых участников
22 июля под Минском состоится десятый музыкальный фестиваль
Откроет юбилейный десятый фестиваль белорусская группа The Stokes. Первый англоязычный альбом группы «No Escape» был выпущен в Германии в 1999 году. Его продюсировал немецкий гитарист белорусского происхождения и участник группы Rage- Виктор Смольский. С этим материалом музыканты громко заявили о себе, как открытие белорусской рок-сцены на премии «Рок корона».
После работы за рубежом группа к 2000 году вернулась в Минск и перешла на русский язык, радуя белорусских радиослушателей хитом «Между Минском и Римом».
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Став одной из самых концертирующих групп Беларуси, коллектив переезжает в Россию В 2008 году Stokes записали альбом «Ne Zамерзай», саунд-продюсером выступил бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.
Сейчас группа готовит новый альбом, а на фестивале «Рок за Бобров» представит концертную программу «Между Минском и …»
Также открытием фестиваля станет участие английского рокера Свена Фредриксона, автора и фронт-мена группы The Fall of Ego.
Шведский викинг, который родился и вырос в Великобритании, несколько лет назад влюбился в простую белорусскую девушку и переехал жить в Беларусь. Но жить без музыки у Свена не получается, он записал дебютный альбом в Англии вместе с музыкантами Primal Scream и собрал полностью белорусский состав музыкантов для выступлений.
Выбор организаторов фестиваля не случаен, Свен Фредриксон будет первым английским артистом, который планирует участвовать в национальном отборе Евровидения. Возможно, это хороший шанс для нашей страны, считают организаторы "Рок за Бобров", отправить профессионального артиста скандинавской внешности с превосходным английским языком.
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— Музыка — это самый простой и чистый способ коммуникации между людьми, — говорит Свен Фредриксон. — Неважно, откуда мы родом и как далеки друг от друга, важно только сможем ли мы дарить свою музыку здесь и сейчас, объединяя время и пространство.
Напомним, в марте были объявлены первые хедлайнеры «Рока за Бобров». Помимо культовых «Чайфа» и «Касты», особое внимание обращает на себя выступление проекта Brutto&Lyapis с программой Double Hot. Белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рока за Бобров» музыкантами будет разработана особенная музыкальная программа. Также подтверждено участие групп: Сплин, «Дай Дарогу!», Anacondaz, Naviband.
Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.
Каким был фестиваль в 2016 году, можно посмотреть в
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Организаторы готовятся встретить на аэродроме "Боровая" до 20 тысяч гостей и объявляют новых участников, которые усилят лайн-ап концерта.
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