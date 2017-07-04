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velcom разыгрывает велосипеды среди покупателей смартфонов Huawei

05.07.2017 11:16 — Разное | Tut.by  
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Оператор velcom объявил о старте розыгрыша призов среди покупателей смартфонов Huawei: тот, кто отдаст предпочтение смартфону этого бренда с 3 по 30 июля, получит шанс выиграть один из 40 велосипедов Stark Status.


Всего состоится 4 розыгрыша – по одному каждый вторник, начиная с 11 июля, в каждом разыгрывается по 10 велосипедов. Для участия нужно купить у оператора любой смартфон Huawei – от бюджетного Huawei Y3 lite до флагманских Huawei P10 (читайте наш обзор) и Р10 Plus.

В розыгрышах участвуют абоненты velcom (кроме абонентов тарифных планов ПРИВЕТ) – физические лица, которые приобрели смартфон как в рассрочку на 6 или 11 месяцев, так и единовременным платежом: по специальной цене, особой цене или цене со скидкой. Финальный розыгрыш состоится 1 августа.

 
 
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