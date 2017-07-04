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velcom разыгрывает велосипеды среди покупателей смартфонов Huawei
Оператор velcom
Всего состоится 4 розыгрыша – по одному каждый вторник, начиная с 11 июля, в каждом разыгрывается по 10 велосипедов. Для участия нужно купить у оператора любой смартфон Huawei – от бюджетного Huawei Y3 lite до флагманских
В розыгрышах участвуют абоненты velcom (кроме абонентов тарифных планов ПРИВЕТ) – физические лица, которые приобрели смартфон как в рассрочку на 6 или 11 месяцев, так и единовременным платежом: по специальной цене, особой цене или цене со скидкой. Финальный розыгрыш состоится 1 августа.
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Гаджет нужно купить с 3 по 30 июля.
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