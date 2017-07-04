Информация по криминальным VIN-кодам автомобилей может появиться на сайте МВД Беларуси

Информация по криминальным идентификационным кодам автомобилей (VIN-кодам) может появиться на сайте Министерства внутренних дел. Об этом заявил газете «СБ. Беларусь сегодня» начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Анатолий Сакович.



Фото: arigus-tv.ru

— Есть предложение разместить на сайте МВД Беларуси информацию по всем криминальным идентификационным кодам, — отметил Анатолий Сакович. Но это, правда, поможет только тем, кто покупает подержанный автомобиль. И то нет никаких гарантий, что именно ваша машина не станет предметом интереса злоумышленников, скажем, на следующий день после постановки ее на учет.

Случаи, когда у автовладельцев изымают автомобиль , например, на границе по подозрению в угоне, не редки. И не всегда такие истории заканчиваются хорошо.

«Вы должны понимать, что как только автомобиль поставили на учет, он уже не новый, а сразу б/у. Это значит, что он катается по улицам города, и любой желающий может срисовать этот самый VIN-код, элементарно подойдя к машине со смартфоном или авторучкой. Представьте еще, сколько рук проходит этот VIN, пока авто регистрируется, страхуется». Также, по его словам, информация может уйти кому и от кого угодно, если есть такая цель. Кроме того, множество фото уникальных кодов и даже техпаспортов выкладывают сами владельцы машин на интернет-сайтах, когда хотят продать авто. Для того чтобы уберечь граждан и хоть как-то сработать на опережение, и предлагается разместить на сайте МВД информацию по всем криминальным идентификационным кодам.

Анатолий Сакович также рассказал о типичной схеме, когда криминальной структуре поступает заказ на конкретный автомобиль (нужной марки, модели, цвета) с обязательным условием отсутствия в будущем проблем у заказчика. Чтобы выполнить этот заказ, преступникам нужно не так уж много. Сначала разыскивается автомобиль с заявленными характеристиками в другой стране с подлинным VIN-кодом, а потом угоняется точно такой же, но в стране заказчика, после чего просто перебиваются уже известные цифры.

«Есть, впрочем, и другие схемы создания двойников. И все они, к сожалению, работают и будут работать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о единой регистрационной базе автотранспортных средств. А разговор об этом ведется уже не первый год», — резюмировал начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД.

По информации УГАИ МВД, в прошлом году в Беларуси зарегистрировано 342 829 машин, снято с учета — 306 325, выявлено как находящихся в розыске 188 автотранспортных средств.