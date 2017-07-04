Фермер из Италии «нарисовал» портрет Путина трактором





Рисунок, ширина которого 135 метров, приурочен к предстоящему саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.

Итальянский фермер Дарио Гамбарин «нарисовал» трактором портрет российского президента Владимира Путина на своем поле в области Венето на севере страны. Ранее, после уборки урожая в прошлом году, на этом же месте красовалось президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря умению рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками – трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.

По завершении сбора нынешнего урожая итальянский фермер нарисовал портрет Путина, приурочив его к предстоящему саммиту «большой двадцатки» в Гамбурге.

Увидеть нарисованного трактором президента России можно только с высоты птичьего полета. Портрет Путина анфас имеет ширину в 135 метров и сопровождается его фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».

«Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит «двадцатки». Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы», — сказал Гамбарин журналистам.