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Россельхознадзор разрешил ввоз в страну сыра, произведенного на Березовском сыродельном комбинате
05.07.2017 10:49 — Разное | Ежедневник
Первые 10 партий отгружаемой продукции должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ.
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию сыра, производимого Березовским сыродельным комбинатом, сообщает
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 5 июля 2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат», - говорится в сообщении. Также отмечается, что первые десять партий продукции (сыр), отгружаемой в Россию с Березовского сыродельного комбината, должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ, в том числе некоторых видов антибиотиков.
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Первые 10 партий отгружаемой продукции должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ.
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