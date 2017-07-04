66% россиян хотят видеть Путина на посту президента после выборов 2018 года





56% россиян поддерживают линию внешней политики, которую сейчас ведет президент.

Согласно исследованию «Левада-Центра», 66% россиян хотели бы видеть Путина президентом России после грядущих выборов, 18% респондентов хотят видеть на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

«Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации», — говорится в материале.

Что касается внешней политики, то более половины россиян (56%) считают, что будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19% респондентов выступают за ужесточение политики с Западом, 13% — за снижение конфронтации с Западом.