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66% россиян хотят видеть Путина на посту президента после выборов 2018 года

05.07.2017 10:37 — Разное | Ежедневник  
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66% россиян хотят видеть Путина на посту президента после выборов 2018 года

56% россиян поддерживают линию внешней политики, которую сейчас ведет президент.

Согласно исследованию «Левада-Центра», 66% россиян хотели бы видеть Путина президентом России после грядущих выборов, 18% респондентов хотят видеть на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

«Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации», — говорится в материале.

Что касается внешней политики, то более половины россиян (56%) считают, что будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19% респондентов выступают за ужесточение политики с Западом, 13% — за снижение конфронтации с Западом.

 
 
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56% россиян поддерживают линию внешней политики, которую сейчас ведет президент.

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