Александр Глеб: Мама уже года три просит, чтобы я закончил играть

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» в интервью «Спорт-Экспрессу» порассуждал о «Крыльях Советов», сборной России и признался, что его мама давно уговаривает закончить спортивную карьеру.



Фото: pfc-cska.com

— «Крылья Советов» — последний клуб в карьере Александра Глеба?

— Посмотрим. Сейчас я нахожусь с семьей на отдыхе. Вернусь 7 июля и буду решать. Сядем в кругу семьи и поймем, как двигаться дальше.

— А есть предложения от клубов?

— Есть варианты. Но я еще не определился. Пока отдыхаю.

— Родственники хотят, чтобы вы все-таки повесили бутсы на гвоздь?

— Мама уже года три просит, чтобы я закончил играть. Она знает, что больше половины карьеры провел за границей, вдали от дома, от семьи. Конечно, ей хочется, чтобы я жил на родине, не переносил такие большие нагрузки на поле.

— Что вам дал опыт выступлений за «Крылья»? Не считаете переход в самарский клуб ошибкой?

— Ну… Я шел в Самару точно не из-за денег. Было желание поиграть в интересном чемпионате. Просто очень хотел помочь клубу. Но мне не дали этого сделать. Что тут еще сказать?

— Почему не дали?

— Этот вопрос лучше адресовать не мне. Все шло нормально. Да, поначалу результат у «Крыльев» был не очень хороший. Но команда начала прибавлять, появилась игра. Однако затем тренер принял такое решение. У меня правда было огромное желание принести пользу самарцам, но…

— То есть дело не в ваших травмах? Когда Скрипченко перестал на вас рассчитывать?

— После игры с ЦСКА. (Глеб вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. После этой встречи белорусский футболист лишь трижды выходил на замену. — Прим. «СЭ»).

— Тренер как-то объяснил свое решение?

— Нет. Тренер несет ответственность за результат, он и пошел на такой шаг. Опять же лучше задавать этот вопрос ему.

— А у вас есть к себе вопросы по тем играм, которые провели за «Крылья»?

— Считаю, нормально выглядел. Старался, полностью отдавался игре. В принципе, сделал то, что мог. А потом уже последовало такое вот решение тренерского штаба.

— Вы все-таки футболист с большим именем. Неужели не пытались выяснить причины у Скрипченко?

— Зачем? Я понимаю субординацию. Тренер есть тренер. Зачем мне с ним ругаться? Раз он так захотел, значит, чем-то руководствовался. Вроде никаких вопросов ко мне не возникало. Просто хотелось бы искренности в данной ситуации. И понимать, почему я не играл. Это мое субъективное мнение.

— В «стыках» вы могли принять участие? Или тогда у вас действительно была травма?

— Травма была, но не такая уж и серьезная. Если бы тренер на меня рассчитывал, можно было бы ускорить восстановление. Можно было бы обколоться.

— Не стали этого делать?

— Какой смысл обкалываться, гробить здоровье, форсировать лечение, если у тренера другие планы? Просто так травму же не уберешь, она останется…

"Если Венгер позовет Головина, нужно уезжать сейчас"

— Когда вы только перешли в «Крылья», сказали, что уровень чемпионата России за пять лет не изменился…

— Так и есть. От своих слов не отказываюсь.

— Но ведь из России уехали Халк, Витсель, Муса…

— Не сказал бы, что чемпионат стал слабее. Раскрылись молодые футболисты. Так что уровень остался примерно таким же, как и пять лет назад.

— Кто из тех, против кого вы играли в минувшем сезоне, произвел наиболее сильное впечатление?

— Очень понравился Головин. Хороший, креативный футболист. Молодой, не боится брать игру на себя. Молодец! Здорово оснащен технически, скоростной. Ему надо уезжать в Европу. Сейчас такой возраст, когда необходимо бросать себе новый вызов. Отметил бы еще Миранчука из «Локомотива» — думающий игрок. Нельзя не упомянуть и Смолова. Развивается.

Понятно, что в российском футболе создаются хорошие финансовые условия, чтобы игроки здесь оставались. Но для дальнейшего прогресса просто необходимо пробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Если затянут с отъездом, не думаю, что потом куда-то смогут перейти. К комфортной жизни быстро привыкаешь.

— Головин, по-вашему, созрел для лондонского «Арсенала»?

— Можно долго сейчас рассуждать о том, созрел или не созрел. Только время покажет. Но если Венгер действительно в нем заинтересован и хочет видеть в своей команде, ему обязательно нужно уезжать из ЦСКА.

Если слушать людей, которые говорят, что ему еще рано играть на таком уровне, то через год, может быть, будет уже и поздно. Такой клуб, как «Арсенал», второй раз может уже и не позвать! А в чемпионате России Головин скоро достигнет своего потолка и перестанет расти. Более того, возможно уже в следующем сезоне не будет так хорош, как в минувшем. Получится очень глупо, если Венгер действительно в нем заинтересован, а армеец не уедет сейчас из России.

— Но перед глазами стоит пример Аршавина, у которого далеко не все получилось в лондонском клубе…

— Послушайте, я высокого мнения об Аршавине. Он поиграл, проявил себя на серьезнейшем уровне, в том числе и в Англии. Почему потом не получилось? Лучше уже спрашивать у самого Андрея. Но, как я уже сказал, если Венгер видит Головина в команде, он обязательно постарается его раскрыть, будет помогать, давать шанс. Никто армейца в «Арсенале» «закапывать» не собирается.

— Тогда другой пример. Украинца Зинченко все называли большим талантом. А в «Манчестер Сити» ему не дали ни единого шанса, сразу отправили в аренду в ПСВ, где он также играл нерегулярно…

— Так я не утверждаю, что в Европе все будет легко. Наоборот, игрока ждут трудности. Это в России тебя, блин, гладят по голове и говорят, что ты лучший. А в Европе уже все зависит от твоего характера, воли. Там нужно каждый день бороться за место в составе, так как у тебя два-три конкурента на позицию. И только в такой борьбе ты и можешь вырасти в хорошего футболиста.

Поверьте, если Головин окажется в «Арсенале», Венгер обязательно даст ему шанс. По ходу сезона будет много игр. Так что советую ему и другим талантливым россиянам выходить из зоны комфорта! Если Арсен действительно зовет Головина, нужно ехать туда уже сейчас, не медлить и не ждать еще год.

"Сборная России на правильном пути"

— Сборная России на Кубке конфедераций вас разочаровала?

— Читал много критических статей в адрес вашей сборной. И мне все это непонятно.

— Почему?

— Мне ваша сборная понравилась! Вот честно, без лести сейчас говорю! Молодая команда, которая показывает довольно интересный, зрелищный футбол, играет на атаку. В принципе, по игре никому команда Черчесова не уступила. А соперники были более чем достойные. Да, были определенные судейские моменты…

— Вы про матч с Мексикой?

— Ну да. Арбитр же из Саудовской Аравии? Там вообще в футболе не особо разбираются. А в целом сборная России сыграла очень достойно. Да, есть проблемы в защите, нужно добавлять. Но в средней линии и в атаке все в целом нормально.

— Акинфеева после игры с Мексикой многие считают чуть ли не главным антигероем страны…

— Ох. Такова вратарская доля. Их ошибки часто выходят на первый план. А вспомните, сколько ошибался немец Леманн? Тоже ляпов хватало. При этом все забывают, сколько Акинфеев играет уже на высоком уровне, что он очень стабилен. Игорь - отличный вратарь, сколько раз он тащил, выручал… Не нужно нагнетать ситуацию. Он и сам понимает, что ошибся. В целом, уверен, что ваша сборная может удачно сыграть на домашнем чемпионате мира. Вы на правильном пути!