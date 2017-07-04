В Баффало побит рекорд продолжительности хоккейного матча

В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча, сообщает RT .



Фото: twitter.com/BWipp

Команда «синих» обыграла команду «белых» со счетом 1725:1697. В мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них более 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.

Команды играли четырехчасовыми сменами по семь человек (пять полевых, один вратарь и один запасной). Игра останавливалась каждый час на заливку льда. Встреча длилась 250 часов и 35 минут — это более 10 с половиной суток.



Фото: twitter.com/BWipp

Чтобы установленное достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса, организаторам надо предоставить полную видеозапись встречи и 54-страничную статистику.



Фото: twitter.com/BWipp

По информации AP, организаторы собрали $ 1,2 млн, которые направят на борьбу с раком.

Команды установили рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 21 секунду.