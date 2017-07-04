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В Баффало побит рекорд продолжительности хоккейного матча

05.07.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча, сообщает RT.


Фото: twitter.com/BWipp

Команда «синих» обыграла команду «белых» со счетом 1725:1697. В мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них более 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.

Команды играли четырехчасовыми сменами по семь человек (пять полевых, один вратарь и один запасной). Игра останавливалась каждый час на заливку льда. Встреча длилась 250 часов и 35 минут — это более 10 с половиной суток.


Фото: twitter.com/BWipp

Чтобы установленное достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса, организаторам надо предоставить полную видеозапись встречи и 54-страничную статистику.


Фото: twitter.com/BWipp

По информации AP, организаторы собрали $ 1,2 млн, которые направят на борьбу с раком.

Команды установили рекорд. Предыдущее достижение было зафиксировано в феврале 2015 года. Тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 21 секунду.

 
 
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В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча.

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