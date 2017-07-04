Минские отели и хостелы проверят на удобство для велотуристов

Общественное объединение «Минское велосипедное общество» проверит, насколько столичные отели и хостелы удобны для туристов с велосипедами. Об этом GO.TUT.BY сообщила директор ОО Анастасия Янчевская.



Фото: Reuters

В рамках исследования Минское велосипедное общество выяснит, где удобнее всего поселиться туристу с личным велосипедом, возле каких гостиниц и хостелов можно взять велосипед напрокат и где персонал способен подсказать места проката.

— Часто в нашу организацию обращаются велотуристы, которые просят посоветовать, куда проще всего заселиться, если путешествуешь с личным велосипедом, — рассказала Анастасия Янчевская.

Результаты исследования будут опубликованы на сайте Минского велосипедного общества и сайте международного туристического веломаршрута EuroVelo-2.

За последние пять лет количество велосипедистов в Минске увечилось в 7 раз. С 2011 года в рамках принятой депутатами городского Совета «Концепции развития велодвижения», создано более 140 км велодорожек, установлены сотни велопарковок, создаются велогаражи.