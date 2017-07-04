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Литератор о личности Даниила Гранина: он никогда не предавал себя

05.07.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Даниил Гранин — писатель, прошедший Великую Отечественную войну. Читателям хорошо известны его романы "Искатели", "Иду на грозу" и другие произведения. В 1987 году в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин написал роман "Блокадная книга". В 2011 году был опубликован роман "Мой лейтенант". По произведениям Даниила Гранина снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом.

О личности писателя на радио Sputnik рассказала директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге Зоя Чалова.

"Для нас он очень много значил, и для библиотечного мира и чисто по-человечески. Это колоссальная потеря. Когда умер Лихачев, мы с ним разговаривали, Я говорила: "Вы понимаете, на вас вся надежда. Вы наш компас, ориентир". Он говорит: "Главное не изменить себе и быть честным". Вот так, пожалуй, все и было с ним все эти годы", — сказала Чалова.

Помимо литературы, Даниил Гранин занимался и общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Он создал первое в России Общество милосердия, был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Лихачева.

"Всегда потрясала, несмотря на возраст, кристально чистая голова, мысли. Он никогда не предавал себя и всех нас", — отметила собеседница радио Sputnik.

Известно, что последние несколько дней Даниил Гранин находился в реанимации, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственного дыхания. Писатель будет похоронен рядом с могилой Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.

Комментарий директора Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге Зои Чаловой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин ― признанный классик советской и российской литературы, фронтовик и общественный деятель.

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